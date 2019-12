Exministr Ludvík chce do Senátu za ČSSD i ANO. Jako hlavní téma má boj se zapáchající továrnou

PRAHA Sociální demokraté a hnutí ANO si kromě vládní koalice vyzkoušejí další model spolupráce. Jako společného kandidáta do Senátu vyšlou podle zjištění serveru Lidovky.cz příští rok Miloslava Ludvíka (ČSSD), bývalého ministra zdravotnictví a současného ředitele motolské nemocnice.

Ludvík působil rok jako ministr Sobotkovy vlády a nemocnici v Motole vede s přestávkou téměř dvacet let. Patnáct let strávil také v zastupitelstvu Prahy. Jako senátor by zůstal ve svém rajonu, o šestiletý mandát se totiž uchází v obvodě zahrnujícím jeho bydliště i současné pracoviště. Pražské krajské vedení ČSSD schválilo Ludvíkovu kandidaturu v pondělí, to celostátní by o ní mělo hlasovat dnes.

Lidovky.cz Ludvíka se zjištěními konfrontovaly. „Na Praze 13 bydlím, na Praze 5 pracuji. Volba obvodu, se kterým jsem spojil celý život, je tedy logická,“ reagoval. O senátorské křeslo by se měl utkat s obhájcem mandátu Václavem Láskou (KDU-ČSL a Zelení), který potvrdil, že bude kandidovat znovu. Senátní volby se budou konat v říjnu.

Pražská ČSSD se na Ludvíkově kandidatuře v dresu obou vládních partají usnesla v pondělí. „Miloslav Ludvík je známé jméno, šanci tudíž rozhodně má,“ zhodnotil pro Lidovky.cz předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík s tím, že jde o dlouholetou tvář strany, a tedy o dobrou volbu. „Historicky jsme se v některých věcech neshodovali, to však neznamená, že nemůže čestně hájit barvy ČSSD,“ myslí si Pavlík, který mimochodem Ludvíka na postu pražského šéfa stranické organizace nahradil.

Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík

Spolupráci s Ludvíkem si pochvaluje také Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD a někdejší ministr bez portfeje, který s ním byl ve vládě. „Je dobře, že se rozhodl kandidovat do Senátu, coby silná osobnost tam patří,“ řekl Chvojka. Sdílet společného kandidáta s hnutím ANO prý nevadí. „Není to nic neobvyklého. Jsem si jistý, že v Senátu bude především hájit barvy sociální demokracie,“ uvedl Chvojka. Ludvíkovu kandidaturu má předsednictvo hnutí ANO řešit na jedné ze svých nejbližších schůzí.



Zapáchající továrna jako téma

Jako nosné téma si Ludvík pro souboj s Láskou vybral problém, který tamní obyvatele prý velmi pálí. „Mám v mysli jedno výrazné místní téma, do kterého se chci pustit. A tím je fabrika Vafo,“ uvedl na dotazy serveru Lidovky.cz exministr.



Továrna Vafo sídlí v obci Chrášťany na hranicích pražského Zličína, který do volebního obvodu, o nějž ve volbě půjde, spadá. Závod vyrábějící krmivo pro psy a kočky je terčem stížností místních kvůli údajně nesnesitelnému zápachu, který se z něj šíří. „Bydlím tam a vím, jak je situace otřesná. Už jako ministr jsem se o fungování této továrny zajímal a už tehdy jsem zjistil, že máme v Česku legislativní díru,“ řekl Ludvík, podle něhož není možné, aby někdo realizoval svůj profit na úkor obyvatel čtvrtiny Prahy.



Bývalý ministr zdravotnictví stojí v čele velké nemocnice, která v minulém roce hospodařila s rozpočtem ve výši devíti a půl miliardy korun. S případnou funkcí senátora by prý jeho angažmá v Motole nekolidovalo. Ludvík připomněl, že v podobné situaci je například jeho spolustraník a senátor za Brno-město Jan Žaloudík, který zároveň vede Masarykův onkologický ústav v Brně.

Senátor Václav Láska.

Proti Ludvíkovi se již najisto postaví současný senátor za lidovce a zelené Václav Láska. Pražský advokát obdržel před pěti lety v obvodě s číslem 21 už v prvním kole přes 30 procent hlasů a ve druhém kolem převálcoval se ziskem 65 procent hlasů historika Pavla Žáčka, kandidáta ODS.

I přes značnou popularitu, které se senátor Láska ve svém volebním obvodu těší, není Ludvík – i díky známosti svého jména – bez šance.

Pozitivní tvář jako na venkově zemědělští inženýři

Přední sociolog a odborník na průzkumy veřejného mínění Jan Herzmann vidí rozhodnutí ukázat na Ludvíka jako velmi praktické. „Lékař je ve všech typech voleb pozitivní tvář, podobně jako na venkově zemědělští inženýři,“ řekl LN. Pro Ludvíka navíc dle něj mluví fakt, že od stran, zvláště těch ve společné koalici, veřejnost očekává schopnost se domluvit. Právě tuto dovednost by prý mohl Miloslav Ludvík reprezentovat. „Neříkám, že vyhraje, ale vidím to jako nadějnou kandidaturu,“ uvedl Herzmann.

Přestože podle průzkumů hnutí ANO odsává oranžovým (ale i jiným) voliče, není to – jak vidno – překážkou ve shodě na společném kandidátovi. „Značí to, že se stávající koalice začíná v určitých bodech konsolidovat vůči opozici, která je zrovna v Praze silná. Chápu to jako náznak, že to obě strany myslí s vládní koalicí vážně,“ prohlásil Herzmann.

Ve stranických kuloárech sociální demokracie se údajně uvažuje o podobném modelu také na Vysočině, kde by mohl v „sešívaném“ dresu nastoupit jiný bývalý ministr za ČSSD, exšéf resortu kultury Vítězslav Jandák. Ten však po dotazech LN popřel, že by mu na stole podobná nabídka ležela.

Čistě podle stranického klíče by to přitom sociální demokrat neměl zrovna v páté městské části jednoduché. ČSSD tam před dvěma roky získala v komunálních volbách necelých pět procent, hnutí ANO oproti tomu téměř sedmnáct a půl procenta. Kdyby takové výsledky zopakovalo, Ludvík by měl slušnou šanci na postup alespoň do druhého kola volby.