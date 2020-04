Červený tandem razí tvrdší linii. Zeman s Hamáčkem si sedli v názorech i barvě oblečení

Praha Prezident Miloš Zeman podpořil ministra vnitra Jana Hamáčka v prodloužení stavu nouze do 11. května. Souhlasí také s Prymulovým názorem na delší uzavření hranic země. Pro epidemiologa, který je v očích veřejnosti hlavní postavou boje s koronavirem, chystá prezident metál.

Červená vesta jako gesto podpory. I obdivu. Prezident Miloš Zeman, který si ji oblékl v neděli na rozhovor s Bleskem i v sobotu na jednání svého poradního týmu s ministry, tím vzdal jasnou poctu ministrovi vnitra a šéfovi krizového štábu Janu Hamáčkovi (ČSSD). Právě červeným svetrem na sebe Hamáček upozornil po jednom z mimořádných jednání vlády – a od té doby ministr vnitra zastiňuje ostatní členy vlády.

„Jak vidíte, mám na sobě pulovr, který jsem oblékl na výraz sympatií vůči panu vicepremiérovi Hamáčkovi, protože si myslím, že jeho názory jsou racionální a v dobrém slova smyslu opatrné,“ řekl Zeman, kterého pojí se šéfem vnitra nejen nadstandardní politický vztah, ale i dobré kontakty v Číně. Mimořádná koronavirová situace jejich spojenectví ještě více upevnila, a tandem Zeman–Hamáček dokonce předčil politicky výhodné pouto prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Miloš Zeman v rozhovoru pro deník Blesk.

Zeman v neděli jasně podpořil Hamáčka v tom, že s uvolňováním mimořádných opatření není radno spěchat. Ministr se netají tím, že chce stav nouze v Česku prodloužit až do 11. května, premiér Babiš naopak připustil, že by vyhověl hlasům opozice a ukončil drakonická opatření k 30. dubnu. „Vím, že bychom si my všichni, včetně pana premiéra, přáli, aby tato krize skončila co nejdříve, ale není dobré být příliš netrpěliví právě proto, že nám hrozí nebezpečí, že se koronavirus vrátí,“ zdůraznil Zeman s tím, že opatření by měla trvat s ohledem na vývoj epidemie ještě minimálně měsíc nebo měsíc a půl. „Je lepší něco přehnat než něco zanedbat,“ uvedla hlava státu v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk.

Hamáček a Zeman se navzájem chválí i za zajištění dodávek ochranných prostředků z Číny. „Bez Zemana by to nešlo, díky Číně dostaneme Česko z problémů,“ chválil před nedávnem Hamáček prezidenta. Ten ho zase již před více než měsícem, tedy ještě před vypuknutím pandemie, pasoval do role zachránce skomírajících česko-čínských vztahů. „Byl jsem pověřený koordinací česko-čínských vztahů, abych se je pokusil posunout, čili i já tam mám dlouhodobě dobré vztahy,“ komentoval své vazby na Čínu v rozhovoru pro Lidovky.cz Hamáček.

Sázka na Hamáčka se prezidentovi vyplácí nejen v Číně, ale sociálnědemokratický politik by mu mohl pomoci i na domácí scéně. Podle průzkumu veřejného mínění z konce minulého týdne sice v očích Čechů zvládá boj s koronavirem nejlépe epidemiolog Roman Prymula, v těsném závěsu za ním je ale právě ministr vnitra Hamáček. Premiér se dostal na třetí příčku z celkových šesti, na chvostu zůstal Zeman.

Roční zákaz cestování

Stranou prezidentovy pozornosti nestojí ani vítězný Prymula, který patří v krizovém týmu rovněž mezi zastánce tvrdší linie. Zeman v neděli oznámil, že mu 28. října udělí nejvyšší státní vyznamenání, tedy Řád bílého lva. „Jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v České republice mírnější průběh než v zahraničí,“ řekl prezident.

Zeman rovněž v neděli nepřímo podpořil Prymulův kontroverzní výrok o tom, že cestování do zahraničí může být omezeno i v příštím roce či dvou. Jeho slova z 22. března kritizovala nejen opozice, ale i premiér Babiš. „Prosil jsem ho, aby tyhle teoretické spekulace neřešil a lidi neděsil,“ uvedl tehdy premiér na Prymulovu adresu.

Prezident naopak v neděli podpořil zrušení cestování za hranice pro turisty po dobu jednoho roku. Zdůvodnil to tím, že pokud by byla nákaza do Česka přivlečena ze zemí, kde není zcela vymýcena, znehodnotilo by to práci všech českých odborníků.