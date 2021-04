Česko sází na vakcíny z Izraele, cena nehraje roli. Vše ale závisí na povolebním vývoji v zemi

Praha Po evropském debaklu s rozdělováním vakcín, v němž Česko ztratilo nárok na několik desítek tisíc dávek, se Praha upíná k nové naději – Izraeli. Dle informací serveru Lidovky.cz má právě s ním premiér Andrej Babiš (ANO) předjednáno, že do Česka pošle řádově tisíce dávek očkovací látky. A to buď formou daru, nebo případného nákupu.

„Koupíme vše, co nám Izrael nabídne. Množství zatím neřešíme, i cena je nám jedno,“ řekl pro Lidovky.cz diplomatický zdroj.

Obchod má ale háček: údajný příslib přísunu vakcín dostal český premiér před pár týdny v Izraeli od šéfa kabinetu Benjamina Netanjahua. Po nedávných volbách je ale politická situace ve Svaté zemi nejistá. Pokud se Netanjahuovi nepodaří sestavit nový kabinet, k jehož zformování byl pověřen, Česku zbudou oči pro pláč.



„S detaily musíme počkat, vše je teprve v počáteční fázi, Izrael prochází náročným povolebním vývojem, nelze nic uspěchat,“ dodal zdroj Lidovky.cz s tím, že Netanjahu má nyní na formování vlády minimálně osmadvacet dní. „Nelze tedy čekat, že vakcíny do Česka pošle v řádu dní,“ dodal zdroj.

Na konci února už nicméně Izrael Česku věnoval symbolický dar v podobě pěti tisíc dávek očkovací látky americké firmy Moderna, které má údajně země, preferující látku Pfizer/BioNTech, nadbytek. „Dar měl být původně mnohem větší, ale Netanjahu si to nemohl před volbami dovolit. Slíbil, že po Velikonocích se k tomu vrátíme,“ uvedl pro Lidovky.cz vysoce postavený diplomat.

Kromě premiéra Andreje Babiše se s písemnou žádostí o pomoc obrátila na izraelského prezidenta i hlava státu Miloš Zeman. Právě ten si na dobrých vztazích s Izraelem zakládá. Při včerejším jmenování nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera ostatně svůj podíl na vyjednávání s Izraelem neopomněl zdůraznit.

Podle izraelského velvyslance v ČR Daniela Merona Izrael rád podal České republice pomocnou ruku. „Už před několika měsíci jsme s potěšením pomáhali Česku s očkováním a také sdíleli naše znalosti s českými zdravotnickými odborníky, předávali zkušenosti s očkováním a pomáhali s bojem proti pandemii,“ řekl Meron pro Lidovky.cz. O případné další pomoci ale odmítl spekulovat.

Babiš navštívil Izrael zhruba před měsícem. Ke schůzce s Benjaminem Netanjahuem se tehdy připojil i maďarský premiér Viktor Orbán. Premiéři řešili i možnosti zapojení Česka a Maďarska do společného výzkumu a vývoje vakcín. Rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová, kteří navštívili zemi krátce předtím, se s Netanjahuem domluvili na založení fondu na financování těchto aktivit. Babiš a Orbán se k neformální alianci takzvaných Prvních chytrých hybatelů, která se snaží spojit síly jednotlivých států v boji proti pandemii, připojili.

Jenže právě sázka na rakouského kancléře Sebastina Kurze se Česku nevyplatila. A od většiny unijních států dostalo minulý týden políček. V důsledku diplomatických šarvátek přišlo o sedmdesát tisíc dávek vakcíny proti onemocnění covid-19.

Pověst v ohrožení

Jelikož se ale jednalo zejména o zdvižený německý prst rakouskému kancléři, Rakousko zareagovalo tak, že se Česku rozhodlo věnovat ze svého třicet tisíc dávek vakcín. Slovinsko, které bylo také ve spolku rebelů, oznámilo dar v objemu deset tisíc vakcín, skóre dorovnalo i Maďarsko, které v květnu pošle Praze na čtyřicet tisíc očkovacích látek.



Přestože se podařilo minus odvrátit a 35 tisíc Čechů o své očkování nepřijde, český premiér se podle bruselských zdrojů Lidovky.cz na evropské půdě značně zdiskreditoval. „Poslední kapkou bylo, když Brusel obvinil, že ho svým jednáním vhání do ruské náruče a nutí ho zvažovat povolení vakcíny Sputnik V,“ řekl pro Lidovky.cz bruselský zdroj. Podle některých tak záměrně vyvolává chaos a nedostatek, aby legitimizoval nákup neprověřené ruské vakcíny, po kterém tak volá prezident Zeman.

Deník N navíc informoval o tom, že Česko dostalo před dvěma týdny při jednání v EU nabídku získat navíc 750 tisíc vakcín od společnosti AstraZeneca. Babiš ji ale odmítl, protože upřednostňoval získání dávek od firem Pfizer/BioNTech.

Podle Babišova vyjádření však nešlo o reálnou nabídku. „Německo během vyjednávání prosazovalo oddělení kontraktu na vakcíny Pfizer od ostatních a prosazovalo, aby Česká republika nedostala žádné Pfizery, protože jich nakoupila dost. Kompenzace pro Českou republiku vidělo Německo v rámci AstraZeneky. Nicméně, kde a kdy by se toto množství vzalo a zda by to vůbec bylo ve druhém čtvrtletí, žádný členský stát nedokázal ani naznačit,“ popsal pro list Babiš.

Po kopancích, které v posledních dnech dostal od evropských politiků, proto nyní raději pošilhává po Izraeli. Ne nadarmo před měsícem v Jeruzalémě otevřel pobočku české ambasády, což je pro Izrael velkým symbolickým gestem. Naopak Palestinská samospráva a Liga arabských států (LAS) otevření diplomatické úřadovny České republiky v Jeruzalémě odsoudily a označily jej za porušení mezinárodního práva.

S korupcí v zádech

V Izraeli, která jako jediná země světa už dvěma dávkami proočkovala více než polovinu své populace, probíhají ale náročná povolební vyjednávání okořeněná korupčními skandály, ve kterých figuruje právě Netanjahu. Toho sice izraelský prezident Reuven Rivlin pověřil sestavením nové vlády, její formování ale nebude mít pragmatický a pro mnohé kontroverzní politik jednoduché. Ve 120členném parlamentu má nyní podporu 52 poslanců.



Netanjahu je v Izraeli vůbec první úřadující premiér, který stojí před soudem. Obvinění proti němu obsahují přijímání úplatku, podvod a zneužití důvěry. Vinu nepřiznal a proces považuje za politicky motivované spiknutí proti němu.

Izraelskou i světovou veřejnost v minulých dnech také překvapila zpráva, podle níž země údajně dluží Pfizeru za 2,5 milionu očkovacích látek dovezených do země. Oznámil to před několika dny list The Jerusalem Post, podle nějž americká společnost zablokovala dodávku dalších 700 tisíc dávek, které měly do Izraele dorazit v neděli. Podle listu se vedení firmy Pfizer obává, že případná nová vláda už dodané vakcíny nezaplatí.

Vedení Pfizeru ani izraelské vládní zdroje ale zprávy nepotvrdily. Naopak Izrael podle agentury Reuters vyjednává s Pfizerem smlouvu na dodávky dalších milionů vakcín, kterými chce země brzy očkovat teenagery.