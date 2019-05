‚Chceme sestavovat vládu,‘ říká lídryně kandidátky ANO, vytrollíme europarlament a youtuberka Sejroška

Praha/Brno Recesistům z Brna ve volbách do Evropského parlamentu dalo hlas přes 1,5 procenta českých voličů a díky tomu hnutí „Ano, vytrollíme europarlament“ mohlo dostat příspěvek přes milion korun od státu. Hnutí nabízelo moře pro Česko nebo dotace na okurkový salát. Specialitou pak byly dotace na ‚šimering‘ nebo zeď kolem Anglie. Lídryně kandidátky a youtuberka Lucie Schejbalová alias Sejroška však odmítá srovnání s hnutím Žít Brno. „Politiku dělat nezačneme,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Za jak velký úspěch či neúspěch považujete 1,56 % hlasů, které vaše hnutí dostalo?

Jsme vyloženě zklamaní. Očekávali jsme zisk 8 mandátů. Pan předseda vyvodil osobní odpovědnost a na hodinu propustil koordinátora hnutí pana Jesetera.

Lidovky.cz: Co to pro hnutí znamená a jak s touto důvěrou voličů naloží?

Pro hnutí to znamená, že se teď otevře zájemcům, kteří do něj budou chtít vstoupit. Budeme potřebovat parťáky na zaplnění kandidátek do krajů a do voleb do PSP.

Lidovky.cz: Jako lídryni kandidátky vás volilo nejvíce voličů, co byste jim vzkázala?

Nic nekončí, jedeme dál.

Lidovky.cz: Pro jaké sliby především podle vás hnutí ANO, vytrollíme europarlament volilo přes 37 000 lidí?

Každý si našel to svoje. Někdo okurkový salát, někdo šimering, někdo nás volil pro náš postoj k migraci. Nedovedu odhadnout co táhlo nejvíce.

Lidovky.cz: Nakolik je či není pravděpodobné, že jste přebrali voliče hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše?

Podle našich expertů nám to druhé podobné hnutí odčerpalo dost hlasů, protože se naši voliči spletli. Pravděpodobně nás připravili o mandát. Takže spíše to bylo celé naopak.

Lidovky.cz: Co budete dělat s více než milionem korun, který dostanete od státu na proplacení volební kampaně?

Budeme s ním financovat provoz hnutí a kampaň do dalších voleb.

Lidovky.cz: Kdo přesně si myslíte, že jsou vaši voliči? Jaké je jejich složení věkové/sociální a podobně?

Tak to je ještě brzo odhadovat. Nehleďe na to já nejsem expert. Jediného experta co jsme měli, Ištvána Jesetera, pan předseda na hodinu propustil. Takže to teď nemá kdo spočítat a zanalyzovat.

Lidovky.cz: Je namístě hledat paralelu vašeho hnutí ANO, vytrollíme europarlament a původně recesistické občanské iniciativy Žít Brno, kteá se nakonec stala reálným politickým hnutím?

Žít Brno dělali politiku. My nechceme nikdy sklouznout do toho, že ji začneme doopravdy dělat. Zůstaneme u recese a kdyby padl mandát v jakýchkoli volbách, tak ani pak politiku dělat nezačneme.

Lidovky.cz: Kam bude hnutí kandidovat dále a na jakém tématu případně kampaň postavíte?

Rozhodně chceme zkusit krajské volby. Máme už dva tipy na senátní. Určitě volby do PSP. Témata určí zase ÚV, na kterém se to celé dohodne a také záleží, jaké seženeme experty a na jaká témata.

Lidovky.cz: Jaké jsou další politické ambice hnutí?

Sestavovat vládu.

Lidovky.cz: Kolik má vaše hnutí členů a jakými stanovami se řídí?

Já sama členem nejsem i když jsem zvaná na jednání ÚV. Ale nevím kolik přesně. Myslím si, že 3. Stanovy jsou dostupné na webu ministerstva vnitra, mám takový dojem. Ale nejsem si jistá. Rozhodně se ale budou měnit, aby se zjednodušil vstup nových členů a mohli si zakládat svoje místní organizace. Chceme totiž, aby v každá obec měla svého trolla.