Respektovaný voják s tragickým příběhem. Kdo je nový europoslanec, generál Blaško?

PRAHA Dvě europoslanecká křesla vytěžilo hnutí SPD Tomia Okamury z letošních voleb do Evropského parlamentu. Do jednoho z nich usedne generál v záloze a někdejší velitel Společných sil armády Hynek Blaško. Ačkoliv kandidoval až z osmého místa listiny, díky kroužkům od voličů přeskočil i lídra partaje Ivana Davida, který se do Bruselu také přemístí.

Brzy čtyřiašedesátiletý Blaško obdržel od voličů 47 505 preferenčních hlasů, což je čtvrtý nejvyšší počet ze všech uchazečů v Česku. „Tato důvěra je obrovsky zavazující,“ komentoval generálmajor ve výslužbě výsledek krátce po zvolení. „Pro mě je na prvním místě moje vlast, až poté je všechno ostatní,“ dodal posléze, jaké budou jeho priority v Evropském parlamentu.

Rodák z Prahy vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, Vojenskou akademii v Brně a později také vojenskou akademii Bundeswehru v Německu. Během bezmála čtyřiceti let v armádě se vypracoval až na pozici velitele Společných sil AČR, kterou zastával až do svého odchodu do zálohy v červenci 2012.



„Za své působení v armádě jste pozitivně ovlivnil celé generace našich vojáků a přispěl jste k důležitým rozhodnutím, která významně pomohla rozvoji ozbrojených sil,“ děkoval tehdy Blaškovi prezident republiky Václav Klaus.



Blaško byl napříč armádním sborem považován za respektovaného vojáka. V posledních letech ovšem začal u armády své renomé částečně ztrácet, když ostře změnil své názory. Z muže, který kdysi působil jako národní vojenský představitel Česka při NATO, se stal kritik Severoatlantické aliance, který šíří proruské konspirace. Například i přes závěry vyšetřovací komise nevěří, že separatisté na Ukrajině sestřelili s pomocí ruského raketového systému civilní let Malaysia Airlines 17.

SPD bude mít v EP dva europoslance. Generál Hynek Blaško zcela vpravo.

Podle lidí z jeho okolí na tom má značný podíl tragická událost, která se Blaškovi přihodila v roce 2009. Slovenský pedofil Antonín Novák tehdy znásilnil a zavraždil jeho devítiletého syna Jakuba, za což si později odnesl od soudu doživotní trest. Pár měsíců na to navíc přišel generál i o svou partnerku, Jakubovu matku, která byla nalezena mrtvá ve svém bytě. Zemřela na otravu oxidem uhelnatým.



Politicky se začal Hynek Blaško angažovat v krajských volbách roce 2016, kdy se stal zastupitelem kraje Vysočina za Stranu Práv Občanů. O rok později se v barvách stejné partaje neúspěšně ucházel o post poslance. Nepodařilo se mu proniknout ani do Senátu, do něj kandidoval loni jako nestraník za hnutí SPD v obvodu č. 44. Ze čtrnácti kandidátů skončil sedmý se ziskem 6,35 procenta hlasů a nepostoupil do druhého kola.