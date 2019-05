Krvácí mi srdce, když vidím pokusy o asistovanou sebevraždu EU, říká Vondra po zvolení

PRAHA O překvapení voleb do Evropského parlamentu se postaral exministr obrany Alexandr Vondra z ODS. Z patnáctého místa se prodral mezi čtveřici politiků, kteří v europarlamentu budou hájit barvy „modrých“. V rozhovoru pro LN popsal, proč si vybral pro svůj politický návrat právě tyto volby. Analyzoval, že po Brexitu poroste vliv střední Evropy.

Proč jste se rozhodl vrátit se do politiky?

Potřeboval jsem sedm let. Je to šťastné číslo. Po čtyřech letech by to bylo brzo.

A proč právě evropské volby?

Protože v evropských věcech mám nějaké kompetence. Věnoval jsem se tomu celý život. Možná rozhodlo také to, že mě k tomu moji nejbližší nakopli.

Co vám blesklo hlavou, když jste viděl na obrazovce, že jste se z patnáctého místa do europarlamentu skutečně dostal?

Věřil jsem si, ale samozřejmě jsem se jako první podíval, jestli jsem skočil. Nezakrývám, že cimranovská tisková konference Českého statistického úřadu mne natolik rozrušila, že jsem si sedl a otevřel si mobil a na čísla se podíval sám.

Jak vnímáte 29 tisíc preferenčních hlasů?

29500 ornitologů a ornitoložek, kteří zakroužkovalo modrého ptáka s číslem patnáct.

To jich máme tolik?

Dělám si trochu legraci. Moc všem děkuji, protože mi to udělalo samozřejmě radost. Politika je jako byznys v tom smyslu, že je to interakce nabídky a poptávky. Myslím si, že mám po sedmiletém půstu, co nabízet.



Co vás tedy nejvíc štve?



Evropa je na křižovatce. Jako člověk, který se kdysi podílel na tom, že jsme se do toho spolku přihlásili, tak mi krvácí srdce, když vidím pokusy o asistovanou sebevraždu EU zevnitř více než z vnějšku. Ať už jde o extremisty hnědého nebo rudého zabarvení. Chce to nějakou rozumnou politiku. Hodně dochází na pozice, které zastáváme dlouhodobě.

Máte kontakty po Evropě z bývalého vládního angažmá. Jak se vyrýsuje většina v Evropském parlamentu a jak bude vypadat mechanismus pro volbu předsedy Evropské komise?

To je brzo. Ještě jsem se pořádně nepodíval, jak dopadly volby jinde. Každopádně odcházejí Britové. Budeme si muset hledat spojence a balanc. Středoevropská dimenze bude čím dál tím více důležitá.

Už víte, v jakém z výborů Evropského parlamentu byste chtěl působit?

To je ještě brzo. Mám ale nějakou kompetenci v evropských a bezpečnostních záležitostech. Za druhé, velký problém v Evropě je odcizení elit, které si to šmidlají v Bruselu a od lidí, kteří jim k tomu dali demokratický mandát, se vzdálily. Budu se chtít hodně vracet a naslouchat lidem. Tam, kde na to umějí strany zareagovat, je patrný úspěch. Příkladem je rakouský kancléř Sebastian Kurz. Ten výzvu ze strany nesystémových stran zvládá. Ukazuje, že lze populistickým stranám úspěšně čelit. Nezkoumal jsem volby detailně, ale viděl jsem, že Kurz bodoval. Stejně tak drží pozice v Polsku a Maďarsku. Macron, pokud vidím správně, byl poražen Le Penovou. Ta pro mě není žádný partner, ale je to vizitka macronovskému velikášství. Je to účet za příliš velké ambice.