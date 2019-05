Pod kým se kymácí židle? Uvidíme velký tlak na vedení TOP 09 a ČSSD, říká sociolog Herzmann

PRAHA Sociální demokraty čeká podle sociologa Jana Herzmanna vnitrostranické napětí, které může rozkolísat i vládu. Vést prý může i k předčasným volbám. „Hnutí ANO musí být na podobný scénář připraveno,“ upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vítězství hnutí ANO se předpokládalo. Dá se výsledek lehce přes jednadvacet procent počítat za přesvědčivou výhru?

Nejde ani tolik o to, kolik získalo hnutí ANO, ale také o to, kolik získali jeho pronásledovatelé. Volební modely ostatně nemluvily o tom, že by ANO mělo podobné výsledky, jako by ho čekaly v českých parlamentních volbách, většinou se opravdu pohybovaly okolo dvaceti procent. Jediná agentura Phoenix predikovala, že bude o první místo soupeřit s Piráty, což se nepotvrdilo. Není ani tak důležité, zda jsou druzí Piráti nebo ODS. Důležité je, že hnutí ANO má i tomto typu voleb zhruba o polovinu více hlasů, než má druhý na pásce. Vítězství je to v každém případě jasné. Kdyby byla ta oblast pravého středu sjednocená, byl by to jiný příběh, jenže ona není.

Lidovky.cz: Jak do toho promluvila relativně vysoká volební účast? Pomohlo to ANO?

Mám pocit, že mu nijak zvlášť nepomohla. Spíše aktivizovala jeho odpůrce. Dobrý výsledek zaznamenala hlavně koalice STAN a TOP 09, která měla znatelně přes 10 procent. Vliv zvýšené volební účasti byl tedy pro ANO spíše nepříznivý, ačkoliv se očekával opak.



Lidovky.cz: Co se dá z výsledků eurovoleb vyčíst pro českou politiku?



Největší poučení je zřejmě pro opozici vůči hnutí ANO. A to, že pokud zůstanou strany rozdrobené, budou ANO jen těžko porážet. Je to velmi složitá záležitost, subjektů je tu hodně a ne vždy k sobě mají úplně blízko. Mezi vedeními některých uskupení navíc existují osobní antipatie.

Druhým poučením je, že hnutí ANO se musí zamyslet nad tím, jestli ho neohrožuje současný vývoj v sociální demokracii. Výsledek pod čtyřmi procenty je pro tu stranu velké varování a uvnitř vznikne velké napětí. Hnutí ANO přitom ČSSD pro svou vládu potřebuje.



Lidovky.cz: Dění uvnitř sociální demokracie by tedy mohlo rozkolísat vládu?

Je to jeden z krizových scénářů. Není to jen otázka pro sociální demokracii, ale také pro hnutí ANO. Pokud by došlo k výraznějším událostem, při kterých by strana vyhodnotila, že jim účast ve vládě škodí – a došlo by třeba na rozpad ČSSD nebo jejímu vystoupení z vlády – mohlo by to vést až k předčasným volbám. Hnutí ANO musí být na podobný scénář připraveno.

Lidovky.cz: Pod čtyřmi procenty skončila ČSSD, komunisté jsou těsně nad šesti. Kde je zbytek levice?

Část je u hnutí ANO, které se opírá o značnou část levicově smýšlejících voličů. Otazník visí v otázce pravicovosti či levicovosti také nad uvažováním voličů Pirátů. A když se podíváme na elektorát SPD, tak ten rozhodně není pravicový, ačkoli z hlediska politologie tam ta strana spadá. Jejich voliči jsou spíše levicoví, blízko mají hlavně k voličům KSČM. Levice se tedy „rozprskla“ mnoha směry a nyní ji hrozí, že zahyne na úbytě.

Lidovky.cz: Zmínil jste Piráty. Jsou pro ně letošní volby potvrzením, že patří mezi českou politickou elitu?

To ano, ale zároveň je to pro ně upozornění, že nejsou hlavním vyzyvatelem hnutí ANO, ačkoliv to čekali. Druhé místo naopak uhájila ODS, což pro ni považuji za velký úspěch. V situaci, kdy je po překonání krize a po vyřešení nesnadné pozice okolo Václava Klause mladšího, bych si na druhé místo pro občanské demokraty nevsadil. Piráti to budou muset nějak vyhodnotit, protože jejich ambice byly i vzhledem k průzkumům výrazně vyšší.

Lidovky.cz: Výsledky ukázaly také několik zajímavých příběhů spojených s preferenčními hlasy. Které vás zaujaly?

Ty příklady jsou čtyři a všechny jsou zcela rozdílné. O jednom z nich mohu říct, že nevím, proč k němu došlo. A to je situace u lidovců. Upřímně řečeno tomu mechanismu nerozumím, nevím, proč pan Svoboda neměl takovou podporu jako pan Zdechovský a paní Šojdrová.

Druhý případ je Hynek Blaško z osmého místa v SPD. Motiv silné osobnosti vystupující hodně vlastenecky je zde zřetelný a odpovídá to i mentalitě voličů, kteří od SPD očekávají, že zajistí především ochranu a obranu České republiky před vnějším nebezpečím. Do jaké míry je to nebezpečí reálné, není v jejich rozhodování podstatné.

ALEXANDR VONDRA (ODS). Bývalý disident a signatář Charty 77 se po letech vrací do vrcholové politiky. Někdejší ministr obrany, zahraničí či místopředseda vlády Mirka Topolánka kandidoval z patnáctého místa na kandidátce. Křeslo europoslance mu vyneslo kroužkování.

Třetí případ je pan Vondra z ODS. Podle mého názoru případ „skokana roku“ signalizuje, že se k ODS vrací její bývalý elektorát. Ten pana Vondru dobře zná a zřejmě ho hodnotí zcela jinak, než jak ho na tiskové konferenci zhodnotil pan premiér. Původní voliči ODS ho zřejmě mají za člověka, který mezinárodní politice rozumí a nemají mu za zlé, že měl na starost české předsednictví v Evropské unii v roce 2009.



No a čtvrtý případ je pan Niedermayer z koalice TOP 09 a STAN. Ten ze všeho nejvíce vypovídá o nevelkém nadšení voličů těchto dvou stran nad panem Pospíšilem. Jeho pozice jediného kandidujícího předsedy se dost otřásla.

Lidovky.cz: Myslíte, že to v TOP 09, u které se hovořilo o existenčních potížích, může vyvolat vnitřní napětí a volání po změně ve vedení?

Když říkáte „může“, tak si myslím, že je to slabé slovo. Dle mého názoru k tomu zcela jistě dojde.

Lidovky.cz: Je nějaký moment, který vás takto brzy po vyhlášení výsledků zaujal?

Zatím jen kloužu po povrchu výsledků, k hlubším číslům jsem se zatím nedostal. Zarazilo mě ale, jak moc odlišně volila Praha oproti zbytku republiky. Hlavní město volilo koalici TOP 09 a STAN s Piráty daleko více než jinde. Opět to potvrdilo, že rozdíl mezi městy a venkovem je v Česku opravdu velký.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte šest a půl procent pro komunisty versus necelá čtyři procenta pro ČSSD?

Nejsem tím příliš překvapen, v modelech nikdy nevycházeli pod pěti procenty. Překvapením není ani fakt, že je sociální demokracie pod pětiprocentní hranicí. Překvapivé ale je, že už je dokonce pod čtyřmi procenty. Nevím o žádném modelu, který by tak velký propad předpovídal.