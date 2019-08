Kalouskův tah Czerninem. Nynější lídr Jiří Pospíšil dosud obhajobu postu neoznámil

PRAHA Před rokem a půl došlo k výměně u kormidla opoziční TOP 09. Prvně od jejího založení nestál v čele nikdo z dua otců-zakladatelů: tedy Karel Schwarzenberg ani Miroslav Kalousek. Na samotný vrchol stranické hierarchie v listopadu 2017 vyšplhal exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, bývalý člen ODS, jenž přihlášku do „topky“ podal jen pár týdnů před volebním sněmem

Historicky první lídr Schwarzenberg zůstal aspoň se symbolickou funkcí čestného předsedy, jeho pozdější nástupce Kalousek na šéfa vůbec nekandidoval. Nestanul ani v předsednictvu, naopak se stáhl do pozadí. Od počátku ale dával najevo, že mu nový stranický předák není po chuti.

Nyní se bývalý šéf Kalousek vrací. Nečiní tak ale přímo. Místo toho, aby kandidoval sám, podporuje Pospíšilova hlavního vyzývatele – dosavadního místopředsedu a senátora Tomáše Czernina. Potomek šlechtického rodu se vymezuje proti současnému lídrovi strany, zároveň se hrdě hlásí ke dvěma ideovým tvůrcům TOP 09. O Kalouskovi navíc prohlašuje, že by ho rád viděl v týmu místopředsedů.

„Dobře si s ním rozumím. Má zkušenosti, které se jen těžko dají nahradit, a myslím, že je potřeba s ním nadále počítat. Místopředsednický post mu náleží,“ řekl LN o někdejším ministrovi financí Czernin.

Sedmapadesátiletý majitel zámku Dymokury na Poděbradsku a rozsáhlých lesů v Polabí je prvním členem strany, který čtvrt roku před listopadovým volebním sněmem hlasitě oznámil kandidaturu na jejího předsedu. Učinil tak dokonce ještě předtím, než se vyjádří dosavadní lídr Pospíšil. Ten zatím vyčkává. „Usoudil jsem, že je správný čas,“ uvedl ke své kandidatuře Czernin.

„Ovlivnil mě Schwarzenberg“

Senátor už musel čelit kritice, že je pouhou loutkou obratného politika a rétora Kalouska. To ale Czernin odmítá, byť zároveň nepopírá, že je se svým mentorem v častém kontaktu. Bývalý předseda zase Czernina podporuje.

„Je to zralý politik s přirozenou kariérou, který vstoupil do TOP 09 hned při jejím založení. Nekandidoval na předsedu současně s přihláškou do strany,“ řekl LN Kalousek. Jedním dechem tak dokázal pochválit Czernina a ještě zkritizovat Pospíšila.

Bývalý šéf strany se nebrání myšlence, aby svého chráněnce podporoval z pozice místopředsedy. „Jsem připravený mu pomáhat ze všech sil,“ doplnil.

A slova o tom, že by zámeckého pána a senátora v jedné osobě dirigoval zpovzdálí, smetl ze stolu: „Je to naprostý nesmysl. Pan Czernin je zhruba stejně starý jako já a má za sebou obdivuhodný životní příběh. Nemůže být loutkou vůbec nikoho,“ ohradil se Kalousek.

Pospíšilova vyzývatele podporuje kromě exministra financí i čestný předseda TOP 09 Schwarzenberg. S Czerninem ho pojí víc než jen modrá krev. „S Karlem Schwarzenbergem mám speciální vztah. Kamarádil s mým tatínkem, od mala jsem k nim jezdil na prázdniny. Měl zvláštní vliv na tvorbu mojí osobnosti,“ popsal pro LN uchazeč o nejvyšší stranický post.

Oba zakladatelé strany se dlouhodobě netají názorem, že „topku“ by měl vést někdo jiný než současný lídr Pospíšil. Oficiálně to zdůvodňují hlavně tím, že je kromě předsedy strany i europoslancem. Dle nich se proto partaji nemůže věnovat na sto procent. Tentýž argument užívá i Czernin.

Byť oznámil útok na partajní vrchol, podrobnosti volebního programu dosud nepředstavil. Jen avizoval, že by se mnohem více chtěl věnovat i voličům na venkově a konzervativnějšímu elektorátu. „Někdo říká, že jsme stranou pražské kavárny, ale nevím, zda mě v pražské kavárně někdo kdy viděl. A právě venkovská témata, třeba problematiku krajiny, potřebujeme řešit,“ uvedl.

Návrat Starostů

Czernin dosud neví, zda se na podzimním sněmu skutečně postaví proti Pospíšilovi. Nynější šéf totiž odhalí své záměry až na konci srpna. Už nyní ale zdůrazňuje, že by si vzhledem ke svým výsledkům zasloužil setrvat aspoň v užším vedení. A také ukazuje, že se nenechá Czerninem ostřelovat, naopak – vyrazil do protiofenzívy. „Ne všichni místopředsedové během uplynulých dvou let z mého pohledu dostatečně pracovali. Většina práce zbývala na mně, Markétě Pekarové Adamové a Marku Ženíškovi. Pan Czernin se příliš neprojevoval,“ řekl LN Pospíšil.

Navíc mu vadí kritika, jež se na něj ze strany „kalouskovců“ navalila po květnových eurovolbách, v nichž obhájil svůj mandát v Bruselu. „Vnitřní spory straně obecně neprospívají. A mediální smršť, která se strhla po výsledku v evropských volbách? Myslím, že jsme zaznamenali velmi solidní výsledek, z něhož by se strana měla radovat. A ne tvrdit, že to byl skoro debakl,“ uvedl Pospíšil.

Dosavadní šéf by byl rád, kdyby si strana zachovala svůj kurz, při němž oslovuje zejména městské liberální voliče. Liší se tím od konzervativního Czernina. „Evropské volby jsme v Praze vyhráli právě díky hlasům liberálů,“ vypíchl.

Zároveň je pro zachování spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí. Právě díky společnému postupu přesáhli 11 procent hlasů a získali tři křesla v Evropském parlamentu. Hnutí STAN bylo s TOP 09 v holportu prakticky od jejího založení. Později se emancipovalo a zkusilo kandidovat samostatně. V kuloárech se však rojily zvěsti, že nebýt Kalouska, mohla spolupráce pokračovat bez přerušení. Takhle se vztahy mezi subjekty obnovily až za Pospíšilova vedení. A současný šéf právě opětovné sblížení se STAN hodnotí jako svůj největší úspěch.

Volební sněm se uskuteční 23. a 24. listopadu. Podzim v podání TOP 09 tak bude horký. A to nejen vzhledem k boji o nejvyšší stranický post. Spekuluje se také o přepřahání v nejvyšších patrech hlavního města. O něm se v zákulisí hovoří prakticky od sestavení stávající koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (tvořených právě „topkou“ a hnutím STAN). Političtí aktéři se shodují, že jestli k něčemu dojde, bude to letos v září. V pražském zákulisí se údajně hraje o spojení TOP 09 s nyní opoziční ODS a hnutím ANO; Pospíšil by v tom případě získal post primátora.

Důvodem změny mají být hlavně Piráti. S těmi se do koalice nikomu příliš nechtělo, jenže jako vítěze voleb v Praze je ostatní strany nemohly ignorovat. Magistrátem tím pádem hýbou různé vnitrokoaliční spory. Pospíšilově straně by podle dostupných informací nevadilo do případné nové koalice přibrat sdružení Praha sobě vedené Janem Čižinským. O vládu s ANO a ODS ovšem nestojí zase on...