Lidovci předsedu Komise udrží, bližší nám budou spíše liberálové než zelení, říká Zdechovský

PRAHA KDU-ČSL se stala jedinou stranou, mezi jejímiž europoslanci nebude sedět jednička kandidátky. Místo Pavla Svobody usednou z europarlamentu trojka a dvojka kandidátky Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský. Lidovci jsou součástí Evropské lidové strany (EPP), která od posledních voleb ztratila. „Myslím, že EPP v řadě států neuměla komunikovat, především migrační krizi,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz Zdechovský.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše první ohlasy?

Obrovská úleva, spadla ze mě velká tíha. Poslední tři měsíce byly strašně těžké. Mám obrovskou radost z výsledku.

Lidovky.cz: Jedna otázka se nabízí. Co říkáte na to, že jste s Michaelou Šojdrovou přeskočili lídra lidovecké kandidátky Pavla Svobodu, který se tak do EP vůbec nedostal?

Je to prostě soutěž. Všichni tři jsme spolu v Evropském parlamentu seděli, do poslední chvíle jsem věřil, že tři mandáty zopakujeme. Bohužel se to nestalo. Otevřeně ale říkám, že chci s Pavlem dál spolupracovat a pevně věřím, že až opadnou prvotní emoce, najdeme cestu, jak spolu dál spolupracovat.

Lidovky.cz: Vaše frakce EPP zřejmě volby vyhrála, oproti minulým volbám ale ztratila. Jak si to vysvětlujete?

Myslím, že EPP v řadě států neuměla komunikovat, především migrační krizi. Je to výsledek toho, jakým způsobem nedokázala v některých státech reagovat na evropská témata. Někde naopak dokázala nabídnout zdravý pohled na reformu Evropské unie. A voliči nám to vrátili v zemích, kde reflektují potřebu reforem, ať už je to Maďarsko, Česká republika nebo další státy. Tam všude EPP posílila.

Lidovky.cz: Bude zisk EPP stačit na post předsedy Evropské komise pro Manfreda Webera?

Myslím, že to bude hodně těžké. Ale věřím, že se to podaří. Rozdíl mezi první a druhou stranou je poměrně velký. Předpokládám, že EPP ztratí předsedu Rady a předsedu Parlamentu. Ale předsedu Komise by měla uhájit.

Lidovky.cz: Z prvních výsledků to vypadá, že EPP nebude stačit pouhá koalice se socialisty. Jako třetí do party se nabízí liberální ALDE či Zelení. Kdo by Vám vyhovoval víc?

Myslím, že spíše ALDE, vše je ale otázkou vyjednávání. Zelení bohužel měli v řadě témat dost neuchopitelné názory, takže předpokládám, že je pro nás ALDE přirozenější partner.