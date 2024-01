Sazby musejí dolů, ale otázka je, jak prudce, říká radní ČNB Holub. Co čeká od příštího jednání centrální banky?

Holub totiž očekává, že lednové číslo inflace bude těsně kolem tří procent, a potvrdí tak, že se inflace vrací do normálu. ČNB loni 21. prosince snížila svou repo sazbu ze sedmi na 6,75 procenta. Holub podle zápisu z jednání navrhoval rychlejší tempo poklesu.

Lidovky.cz: Co bude s inflací a sazbami?

Obojí půjde dolů. Lednové číslo inflace bude podstatně nižší než prosincové už čistě kvůli statisticko-technickým faktorům. Když se podíváme na prosincové číslo, sám ČSÚ říká, že nebýt energetického úsporného tarifu z konce roku 2022, tak by inflace nebyla 6,9, ale 4,2 procenta. Cenový vývoj se vrací do normálu, takže momentálně vypadá poměrně pravděpodobně, že se můžeme s lednovou inflací dostat do blízkosti tří procent. Samozřejmě přetrvává nejistota, zda to bude o několik málo desetin nad trojkou. Anebo si dovedu představit, že by to za nějakých hodně příznivých okolností mohlo být nepatrně pod trojkou.

Ale v každém případě se dostaneme někam k horní hranici tolerančního pásma našeho inflačního cíle, k té trojce. Tedy do oblasti normálního cenového vývoje. V těchto podmínkách nemá smysl udržovat úrokovou sazbu na 6,75 procenta.

Možná stále budou přetrvávat nějaké dozvuky inflačního požáru, který bude třeba dohašovat přísným nastavením měnové politiky. Ta ale samozřejmě nemusí být už tak přísná jako v období, kdy inflace dosahovala 18 procent.