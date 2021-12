Deset let bez Havla. Výročí úmrtí prvního českého prezidenta připomene řada akcí po celé republice

V Praze se na několika místech uskuteční vzpomínkový projekt s názvem 10 let bez V. H. V pasáži Paláce Lucerna, pevně spjatém s rodinou Havlových, bude k vidění stejnojmenná výstava, v kině Lucerna poběží filmy s tematikou Václava Havla. V den výročí úmrtí je na programu tuzemská premiéra filmu Umění disentu, který současně odvysílá i Česká televize. V Lucerna Music Baru pak proběhne koncert na Havlovu počest. V Rock Café se v sobotu odpoledne uskuteční beseda a večer koncerty, místo také bude jednou ze zastávek průvodu s názvem Srdce na Hrad, který odstartuje z Hradčanského náměstí. Části programu by se měly také streamovat.

Co byste mu řekli, kdybyste mohli s Havlem mluvit?

Součástí pietních vzpomínek na někdejšího prezidenta bude také videoprojekt 10 let bez V. H., ve kterém známé osobnosti na Havla zavzpomínají či mu pošlou pomyslné vzkazy. Každý ze zúčastněných odpoví na tři otázky: co vás napadne, když se řekne Václav Havel? Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na něj? Co byste mu řekli, kdybyste s ním dnes mohli mluvit? Do videoprojektu se zapojili bývalý rakouský prezident Heinz Fischer, britský dramatik a oscarový scenárista Tom Stoppard, Martin Palouš, předseda Senátu Miloš Vystrčil, režisér Jan Kačer, designovaný premiér Petr Fiala, publicista Jan Rejžek, senátor Pavel Fischer, duchovní Václav Malý, signatáři Charty 77 John Bok a Dana Němcová, hudebníci Michael Kocáb. Vladimír Merta a Michal Prokop, herečka Daniela Kolářová či dokumentaristka Olga Sommerová.

Program chystá také Knihovna Václava Havla, která 17. prosince uvede vzpomínkový rozhovor na Václava Havla se 14. dalajlamou. Tibetský duchovní vůdce v něm vzpomene na Havla jako na člověka s oddaností demokracii a svobodě a svého důvěrného přítele. Za prezidentova života zavítal dalajlama do Prahy několikrát, při své poslední zastávce navštívil již těžce nemocného Havla symbolicky na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince 2011. Premiéra videorozhovoru bude v 18.00 na www.havelchannel.cz a na facebooku Knihovny Václava Havla.

O den později, 18. prosince, na stejných platformách knihovna uvede premiéru krátkého studentského filmu Zahradní slavnost. Osobitý režijně-dramaturgický výklad první divadelní hry Václava Havla je společným projektem studentů DAMU a FAMU a je určený především studentům a jejich učitelům.

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla připomene výročí exprezidentova úmrtí také síť Českých center po celém světě. Například v Českém centru v Paříži se uskuteční Festival Havel 21, na kterém vystoupí mimo jiné Pražský výběr a Monika Načeva, brněnské HaDivadlo odehraje hru Vernisáž. Na radnici pařížského 6. obvodu je k vidění výstava fotografií s názvem Václav Havel, spisovatel, Evropan a demokrat, která zobrazuje i momentky z jeho soukromí.

Čtení z exprezidentova literárního díla i mše svatá

Desáté výročí posledního rozloučení s Václavem Havlem připomíná výstava v prostorách Galerie 1 ve Štěpánské 47. Jejími autory jsou Alan Pajer a Tomáš Oliva. Výstavu tvoří pět částí. První mapuje dramatickou cestu Václava Havla od vůdce sametové revoluce až k opakovanému zvolení prezidentem. Druhá představuje 30 osobností, které Havla touto složitou dobou doprovázely. Třetí část připomíná přijetí ČR do NATO a čtvrtá část významné události a setkání Havla během jeho prezidentského úřadu. Pátá část je věnována poslednímu rozloučení s Václavem Havlem a umístění jeho busty do budovy amerického Kongresu i její kopie do Pražské křižovatky.

Ve foyer Divadla Na Zábradlí, kde dramatik Havel v 60. letech působil, bude k vidění improvizovaný pokojík, v němž herci od 16.00 do 18.00 přečtou úryvky z Havlova literárního díla.

V Brně se na 18. prosince chystá v režii Centra experimentálního divadla a projektu Paměť národa debata a venkovní výstava fotografií, v Divadle Husa na provázku se uskuteční koncert na Havlovu počest a v Uličce Václava Havla vznikne veřejné pietní místo, kde zájemci budou moci zapálit svíčku či položit květinu.

Plzeň si desáté výročí Havlova úmrtí připomene v sobotu v kulturním centru Moving Station. Při vzpomínkovém odpoledni nazvaném „A nebuďte smutnej, Vaňku!“ se budou číst Havlovy klíčové proslovy. Zájemci se mohou hlásit k dobrovolnému čtení úryvků Havlových textů, které jim pořadatelé předem připraví. V Moravské Třebové na náměstí T. G. Masaryka mohou lidé od 17.30 hodin zapálit svíčku u morového sloupu, od 18.00 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena speciální mše svatá.