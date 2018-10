Jak vyvěsit vlajku? Nevíme. Oslavy 100 let Československa přinesly nečekanou otázku

Praha Na základních školách se děti učí jednoduchou pomůcku, jak správně vyvěsit českou vlajku: krev teče dolů. Červená barva je tedy dole. S vlajkami, které jsou v horizontální pozici, už je to o poznání těžší. A evidentně ne tak jednoznačné.

Před oslavami stého výročí založení Československa se v ulicích Prahy objevila vlajková výzdoba. Podle některých odborníků však na ředě míst není umístěná správně. Nebo je způsob výzdoby zavádějící. Experti přitom poukazují například na turisticky vyhledávanou ulici Na Příkopě, spojující Václavské náměstí s náměstím Republiky.



„Svislé vyvěšení vlajky u sloupu osvětlení je velmi nevhodným způsobem vyvěšování. Základním důvodem nevhodnosti tohoto komerčního vyvěšování státní vlajky je skutečnost, že stačí, aby se pozorovatel postavil z druhé strany a poloha této, vlastně korouhve na ráhnu, je opačná, a tedy nezákonná,“ vysvětlil pro LN předseda Petr Holas z České vexilologické společnosti, která se zabývá historií a symbolikou vlajek.



Obecně totiž platí, že bílá má být při svislém vyvěšení vlevo. Pokud je svisle vyvěšená vlajka jedna, pak je podle Holase přirozenější umístit ji tak, aby byl bílý, tedy čestnější pruh vlajky, umístěn směrem ke sloupu veřejného osvětlení.



Jenže v ulici Na Příkopě jsou na jednom sloupu vlajky dvě. „Umístění dvojice vlajek na jednom sloupu způsobem, jaký je k vidění v ulici Na Příkopě, je úplným nesmyslem, protože u jedné vlajky na sloupu je teoretická možnost, že vlajka bude správně při jednom z pohledů. U takto vyvěšené vlajky je vždy jedna vlajka z pohledu pozorovatele špatně,“ říká Holas.

„Přizvali jsme odborníky“

Pražský magistrát, který má výzdobu Na Příkopě na starost, ovšem tvrdí, že nenechal nic náhodě a na pomoc si přivzal odborníka. „Bílá část má být vždy u sloupu. Například instalace dvou vlajek z každé strany sloupu může působit zvláštně, protože bílá vždy směřuje ke sloupu, ale je to takto správně,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman a přiložil i stanovisko heraldika a vexilologa Zdeňka Kubíčka. Podle něj vždy platí, že to, co je na vlajce při jejím vodorovném umístění nahoře, tedy bílý pruh, musí být při svislém vyvěšení vlajky u žerdi, stožáru či sloupu.