Laboratoř v Olomouci začala s testováním vzorků podezřelých na koronavirus. Otestuje až tisíc vzorků denně

olomouc Olomoucká laboratoř experimentální medicíny ve středu ráno spustila rozsáhlé testování vzorků s podezřením na koronavirus s kapacitou až tisíc vzorků denně. Pracoviště zdejších vědců tak urychleně zvýší dosavadní počet výsledků testovaných lidí.

Kromě vzorků pacientů z Olomouckého kraje sem budou v případě volné kapacity mířit i odběry ze sousedních krajů, řekl ve středu ČTK Peter Vanek z Ústavu molekulární a translační medicíny. Olomouc tak nyní podle odborníků disponuje testovacím pracovištěm s největší kapacitou v zemi.

Vědci měli začít s testováním původně v pondělí, čekali však ještě na poslední potřebnou chemikálii, která dorazila v úterý. Za sebou už mají i kontroly pozitivních vzorků od Státního zdravotního ústavu, ode dneška přijímají odběry z terénu. „Jsme momentálně nejkapacitnější pracoviště v republice,“ uvedl Vanek.

Laboratoř, která je součástí olomoucké lékařské fakulty, získala povolení k testování od Státního zdravotního ústavu v Praze minulý týden ve středu. K dispozici mají vědci velkokapacitní zařízení na izolaci a genotypizaci nového koronaviru. Velká kapacita testování jim podle Vanka umožňuje především automatizace procesů; vědci dokážou pomocí přístrojů zpracovávat i několik stovek vzorků naráz. Na testování budou pracovat týmy vědeckých pracovníků. Podle ředitele ústavu Mariána Hajdúcha se zapojili vědci a techničtí i administrativní pracovníci z dalších dvou vědeckých center olomoucké univerzity.

V první linii budou vědci testovat vzorky indikovaných pacientů, tedy těch, o jejichž odběrech rozhodli hygienici nebo praktičtí lékaři, k nimž budou putovat také výsledky. Později by chtěli dát prostor samoplátcům, kterým budou posílat výsledky SMS zprávou, kde bude také odkaz na stránku s unikátním kódem, na které si budou moci stáhnout podrobnější výsledky.

Do laboratoře experimentální medicíny zamíří především vzorky lidí z Olomouckého kraje. V případě volné kapacity pomohou odborníci i laboratořím z okolních krajů, které jsou zahlceny. „To je i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli do toho jít. Je to i společenská odpovědnost, když máme přístrojové vybavení a jsme schopni to dělat, tak chceme v této věci pomoci,“ dodal Vanek.