Vláda odvolala Nováka z čela ČTÚ v rozporu se zákonem, tvrdí server

Praha Vláda v pondělí odvolala šéfa Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka na návrh ministerstva průmyslu a obchodu podle serveru Lupa.cz v rozporu se zákonem, odvolání proto není platné. Pochybné by tím pádem bylo i následné jmenování jeho nástupkyně Hany Továrkové.

Navíc v budoucnu mohou být kvůli těmto pochybnostem rozhodnutí ČTÚ napadnutelná, uvedl server. Ministerstvo ale považuje zvolený postup byl správný a tvrdí, že Novákovo odvolání platí.



Novák v pátek v Radiožurnálu uvedl, že to, co je určitě platné a účinné, je jeho rezignace. Zda své odvolání napadne, ještě probírá se svými právníky. Rozhodnutí by mělo padnout do dvou týdnů.



Základním problémem je to, že kabinet odvolal Nováka jen z funkce předsedy Rady ČTÚ a ponechal jej ve funkci jejího řadového člena. Zákon ale připouští jen jednu možnost, jak může předseda skončit, a to tím, že zanikne jeho členství v radě, tvrdí Lupa.

Úřad vedený Karlem Havlíčkem (za ANO) podle článku nesplnil ani další zákonnou náležitost. Podle zákona musí odvolanému radnímu v den odvolání doručit zdůvodnění, které musí také zveřejnit. Ministerstvo tvrdí, že Novákovi odeslalo dopis hned po pondělním zasedání, odůvodnění nicméně nezveřejnilo.

Ministerstvo průmyslu je přesvědčeno o tom, že odvolání bylo v pořádku. „Jaromír Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v souvislosti s předsedou Rady,“ sdělila serveru Lupa mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.

I přes pochybnosti o platnosti odvolání a jmenování nové ředitelky Novák v pondělí sám na funkci předsedy i člena Rady rezignoval, a to k poslednímu dni v měsíci. „Od 1. února 2020 tedy bude Rada patrně bez hlavy a bez jednoho člena,“ uvedla Lupa.

Pochybnosti o Továrkové

Protikorupční organizace Kverulant.org v pátek vyzvala dopisem vládu, aby Továrkovou z funkce odvolala. Podle zákona měla 30 dnů od jmenování do Rady na to, aby přestala být činná v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly podle Kverulanta od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši miliardy korun.Pochybnosti panují i kolem Továrkové, která porušila podle předběžného posouzení ministerstva spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Továrková podle veřejných registrů figuruje v desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil Deník N. Podle Havlíčka už Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených společnostech. Továrková se stala členkou Rady ČTÚ loni v listopadu, čímž se na ni začal vztahovat zákon o střetu zájmů. Vzhledem ke své funkci by neměla podnikat, být v představenstvu nebo dozorčích radách firem nebo být někde zaměstnaná.

Do čela ČTÚ jmenovala vláda Továrkovou v pondělí poté, co odvolala Nováka. Dosavadní předseda úřadu krátce předtím oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.