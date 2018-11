Mně to všechno připadá jako divoká konspirace, komentoval Zeman tvrzení Babišova syna

PRAHA Prezident Miloš Zeman je přesvědčený, že nové informace v kauze Čapí hnízdo vládu Andreje Babiše neohrožují. Premiérovi doporučuje, aby „mu neselhaly nervy“.

Miloš Zeman v rozhovoru pro Televizi Nova řekl, že o případu se dozvěděl až v úterý ráno. „Nečekejte ode mě, že budu reagovat jako detektiv-amatér a ptát se, jak je možné, že syn z prvního manželství je údajně unášen na Krym. Mně to všechno připadá jako divoká konspirace,“ uvedl prezident pro TV Nova.

Zároveň Zeman dodal, že kauzu probere s Babišem příští týden na pravidelné schůzce. Do té doby se nechce k případu vyjadřovat.

„Myslím si dokonce, že pokud něco napíší česká média, kterým nevěřím ani nos mezi očima, je rozhodně dobré nepodlehnout jejich možná právě dezinformacím,“ sdělil Zeman a dodal, že je potřeba zjistit fakta a zeptat se Babiše, co si o tom myslí. Případné protibabišovské demonstrace, které podle prezidenta organizuje sněmovní opozice, jsou znakem „jisté politické ubohosti“, dodal.



Nové informace ke kauze dotace na farmu Čapí hnízdo, v níž jsou mezi obviněnými Babiš otec i syn, podle Zemana vládu snad ani neohrozí. „To by se muselo stát, že by některému politikovi selhaly nervy,“ řekl prezident. „Mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu nervy neselhaly,“ dodal. Zeman se také znovu vymezil vůči českým médiím, jejich informace je podle něj dobré ověřovat.



Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Dále řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou.

Babiš zopakoval, že syn nebyl unesen. Orgány činné v trestním řízení podle něj mají veškeré informace o pobytu a zdraví Babiše mladšího. „Advokáti tuto situaci řeší a nevznikají žádné obstrukce,“ řekl premiér.