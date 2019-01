Kandidatura na prezidenta? Možnost tady je, řekl Klaus. Přednost však dává mladým

PRAHA Bývalý prezident Václav Klaus v nedělním pořadu Partie na TV Prima připustil, že by mohl znovu kandidovat na prezidentský post. „Ale myslím, že je to spíše věc pro mladší generace,“ dodal. Spekuluje se i o prezidentské kandidatuře jeho syna, Václava Klause mladšího.

„Nevím, jestli starý pán mého věku může o něco takového usilovat,“ řekl Klaus na otázku týkající se jeho případné kandidatury na prezidenta. „Tahle možnost tady je, ale myslím, že to je už úkol pro nové generace,“ dodal.



V této souvislosti vyzdvihl svého syna, poslance Václava Klause ml., který má podle něj předpoklady pro to, aby se stal prezidentem. Prý se názorově vyprofiloval a ukázal, že dokáže „foukat proti větru“. „Jestli má schopnost přátelské komunikace s miliony voličů, to by se teprve muselo ukázat,“ myslí si exprezident.

Klaus také kritizoval neúspěšného kandidáta na prezidenta z minulých voleb Jiřího Drahoše. „Jeho prázdnotu jsme viděli od prvopočátku,“ prohlásil.



Lepšolidi? V Německu běžný výraz

Během rozhovoru se exprezident vyjadřoval i k dalším tématům. Reagoval například termín „lepšolidi“, který použil Miloš Zeman ve svém vánočním projevu. Podle Klause je blízký německému termínu Gutmensch, který exprezident sám používá ve svých zahraničních projevech. „V Německu je to součást běžné politické hantýrky,“ vysvětluje. V češtině sice termín slyšel poprvé, ale nic proti němu nenamítá. Má podle něj označovat dnešní progresivisty, kteří chtějí ostatním diktovat, jak mají žít.



Kontroverze ohledně byznysu a rodiny premiéra Andreje Babiše exprezidenta Klause netrápí. Dle jeho názoru jejich akcentace ze strany opozice odvádí pozornost od samotné politiky. Klaus kritizoval Babišovy ústupky levicovým koaličním partnerům, například zlevněné jízdné pro studenty. „Babiš likviduje pravolevou koncepci, je kdekoli. Měla se s ním spojit ODS a mohla by prosadit tvrdá pravicová opatření,“ uvedl bývalý prezident a zakladatel zmíněné strany. Premiérovi a jeho vládě podle něj chybí celková koncepce.

Za vzestupem Babišovy popularity nevidí exprezident jen „dárečky“ v podobě výdajů ze státního rozpočtu. „Větší váhu bych přikládal chabosti opozice,“ uvedl. Opozici podle Klause chybí charismatický vůdce. Další z politických výhod premiéra podle něj spočívá v tom, že odmítl mezinárodní pakt o migraci.

Klaus: Západ ponouká Ukrajinu k provokaci

Klaus se vyjádřil také k různým událostem předešlého roku, například oslavám sta let republiky či výročí sametové revoluce. „Trápím se schizofrenií politiků,“ uvedl. Státní představitelé podle něj na jednu stranu velebí zrod národního státu a porážku komunismu, zároveň ale nebojují proti „ataku na národní stát ze strany EU“. „Přál bych si, aby nedocházelo k přivlastňování si výročí lidmi, kteří stále hrají hru boje s komunismem,“ řekl k oslavám 17. listopadu. Komunismus už tady není a lidé by si dle Klause měli více všímat současných hrozeb.



Za jednu z nich označil exprezident multikulturalismus, který je podle něj „novým náboženstvím“, jehož hlavním nástrojem má být Evropská unie. Česká společnost podle Klause žije v „dusivé atmosféře politické korektnosti“. „EU nám nikdy nemůže nabídnout domov,“ uvedl.

Klaus cítí také rostoucí mezinárodní napětí. Za největší bezpečnostní problém označil Ukrajinu. „Ona sama je, řekl bych, ponoukána politickými elitami Západu včetně našich, aby co nejvíc provokovala Rusko a prezidenta Putina,“ řekl. Ruský prezident se podle něj „pořád chová opatrně a střízlivě a nenaskakuje na každou provokaci“. „Což je štěstí, protože kdyby tam byl někdo chaoticky uvažující, tak by ten kotel mohl vybuchnout,“ dodal.