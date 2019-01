PROCHÁZKA: Klausův klan. Exprezident chce příštím prezidentem svého syna

PRAHA Rodí se u nás dynastie českých Kennedyů, respektive politický klan Klausových, který si klade za cíl uchvátit co největší politický vliv, a zejména dříve či později obsadit prezidentský post? Otázka na toto téma padla i v nedělní Partii na Primě. Šlo konkrétně o možnou kandidaturu Václava Klause staršího na budoucího prezidenta. Po Miloši Zemanovi by ryze teoreticky mohl nastoupit do úřadu zhruba až za čtyři roky, kdy mu ovšem bude sice krásných a kulatých, ale přece jen už plných 80 let!

Podle sázkových kanceláří na něj aktuálně sází nejvíce lidí jakožto na Zemanova nástupce, zatímco nejlepší sázkový kurz má jeho syn Václav (současný poslanec ODS). Václav Klaus starší zareagoval: „Nevím, ta možnost tady je, ale je to spíš úkol pro příští generace.“

A jak by měl prizmatem Václava Klause staršího budoucí prezident vlastně vypadat? „Měla by to být vyprofilovaná osobnost s jasným názorem,“ uvedl Klaus a střelhbitě využil velkoryse nabízeného mediálního prostoru k menší rodinné propagandě: „Můj syn předvádí názorovou vyprofilovanost velmi dobře, má odvahu foukat proti větru,“ zhodnotil nestor české polistopadové politiky postoje svého potomka.

Václav Klaus starší v posledních letech maximálně využívá každou příležitost vyjádřit se nejlépe k multikulturalismu či Evropské unii, která je podle jeho názoru hlavním nástrojem rozbíjení našeho domova.



Hlavním nástrojem rozbíjení stávající ODS je pro změnu pokračovatel klanu Klausů syn Václav. Politický predátor, který svými názory (nikoliv nepodobnými těm, jež zastává i jeho otec, ale často radikálnějšími) děsí umírněnou část ODS, avšak i nemalou část politického spektra. Otázka zní, zda dostane k realizaci svých plánů příležitost. Pokud ano, může ho takováto mise do budoucna také pořádně zdiskreditovat. Přesto není sporu o tom, že jméno Klaus u mnoha lidí stále vyvolává pozitivní emoce a vidí v něm ikonu hodnou následování. A jak se zdá, Václav Klaus starší umetá politickou cestičku svému synovi.

Oproti Kennedyovým mají ovšem Klausové znatelnou nevýhodu. Pokračovatelem politické tradice se totiž může stát pouze jeden ze synů. A Václav Klaus mladší je natolik kontroverzní, že ani přímluva slavného otce nemusí v tomto případě zafungovat.