Na hory s lopatou a řetězy. Sníh dál komplikuje dopravu i dodávky proudu

PRAHA Sníh ve čtvrtek dále komplikuje dopravu na silnicích a železnici i dodávky proudu. Problémů v dopravě a poruch elektřiny ale oproti minulým dnům ubylo. Nadále jsou nesjízdné třeba silnice na krušnohorský Boží Dar. Přetrvává také kalamitní stav v dodávkách elektřiny. Míst bez proudu však oproti středě o více než čtvrtinu ubylo.

Na sníh, sněhové jazyky a závěje si musí řidiči stále dávat pozor hlavně v horských oblastech. V Libereckém kraji nepřestává sněžit a při cestě do hor se řidičům vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Hlavní tahy jsou ale většinou jen mokré se zbytky rozbředlého sněhu. V Královéhradeckém kraji zůstává na cestách vrstva ujetého sněhu. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly ráno většinou mokré.



Stále jsou kvůli sněžení uzavřeny silnice na Boží Dar, z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách. Silničáři uzavřeli také silnici z Bublavy ke státní hranici. Silnice I/25 z Jáchymova je směrem do hor sjízdná pouze do abertamské zatáčky.

Podle krajského úřadu stojí v abertamské zatáčce policejní hlídka. V určitou dobu shromáždí místní obyvatele, autobusy a zásobování, a přivolaný sypač kolonu odvede do Božího Daru. Zajištěn je také průjezd záchranářů. Turisty policie vrací zpět, aby neuvízli na cestě ve sněhu a neznemožnili průjezd pluhu.

Silničářům v Ústeckém kraji se podařilo ve středu zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa.

V Plzeňském kraji se tvoří sněhové jazyky například na silnicích na Tachovsku. Dálnice D5 je ale mokrá a s opatrností sjízdná. Sněžení nebo sněhové přeháňky byly ráno hlášeny také ve středních Čechách na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8 a D11.

Na jihu Čech byly silnice ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, ale neprůjezdná byla železniční trať Loučovice - Lipno nad Vltavou na Českokrumlovsku. Spadl tam strom a krátce před 06:00 zastavil těsně před stromem vlak. Do stromu podle Správy železniční dopravní cesty naštěstí nenarazil a nikdo se nezranil. Počasí ráno omezilo dopravu na železnici také na trati Liberec - Harrachov a Bad Schandau - Mikulášovice dolní nádraží.

Na severu Čech stále trvá kvůli sněžení kalamitní stav v dodávkách proudu. Energetici ale od středečního večera do čtvrtečního rána snížili počet odběrných míst bez elektřiny z 13 tisíc na 9 tisíc. Podle mluvčí energetické skupiny ČEZ Soni Holingerové firma ČEZ Distribuce evidovala ve středu 25 poruch na vedení vysokého napětí a ráno 20 poruch. „Také v noci stále sněžilo a přibyly nám nové poruchy především na Děčínsku v lokalitě Šluknovského výběžku,“ uvedla.