Petříček prosazuje úplné otevření hranic se sousedními státy od července. Nejdále jsou jednání s Rakušany a Slováky

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček v jednání s kolegy z okolních států prosazuje, aby se od července zcela otevřely hranice do sousedních zemí. Jednání jsou nejdále s Rakouskem a Slovenskem, nejsložitější podle něj bude naopak s Polskem.

V srpnu by pak rád uvolnil cestování do turisticky oblíbených destinací, například do Chorvatska, Řecka či na Maltu. Zdůraznil však, že vše záleží na vývoji šíření nemoci a na domluvě s ostatními zeměmi.

Ministr Petříček to napsal v blogu vydaném na serveru Aktuálně.cz. V něm shrnul plán uvolnění cestování do zahraničí, který prosazuje v jednání se zahraničními partnery.

Rád by, aby byly v červenci zcela otevřeny hranice se státy sousedícími s Českou republikou. Nejdál je podle něj zatím jednání s Rakušany a Slováky. S Polskem pak podle Petříčka bude jednání nejsložitější a v případě Německa je třeba dávat pozor na vývoj situace. Kromě našich sousedů usiluje i o možnost obnovit cestování do vzdálenějších zemí, což jsou ty, které se s nákazou koronavirem potýkají podobně a lépe než Česko. Konkrétně pak zmiňuje Bulharsko, Maďarsko či Pobaltí.

V srpnu by pak podle Petříčka mohla být možná druhá vlna rozvolňování restrikcí cestování. Ta by se měla týkat oblíbených turistických destinací, tedy například Chorvatska, Řecka, Slovinska či Malty. Ministr bude dále usilovat i o možnost cest do vzdálenějších zemí jako Kanada, Austrálie a Japonsko. Upozornil však, že v tomto případě záleží i na tom, jak se bude obnovovat mezinárodní letecká doprava.

Ministr zároveň zdůraznil, že všechny tyto plány jsou závislé jak na vývoji situace okolo onemocnění covid-19, tak na jednání s ostatními státy. „Možnost znovu volně cestovat totiž nezávisí jen na nás.“

O obnovení cest do nejpostiženějších zemí, mezi něž patří Itálie, Španělsko, Francie či Spojené státy, je podle něj ještě předčasné hovořit. V textu také připomněl, že ministerstvo zahraničí nadále cesty za hranice nedoporučuje a prosí občany o trpělivost. „ Není to nějaká naše kratochvíle, v zahraničí stále platí přísná omezení a mohou vás postihnout komplikace v dopravě,“ varuje.

Uzavření hranic Petříček považuje za logický krok, který byl nutný pro ochranu lidských životů, nyní však doufá v postupný návrat k normálu. „Teď jsme, alespoň doufám, protože nejsem lékař, z nejhoršího venku a můžeme začít usilovat o návrat k normálu. Ne překotný, ale rozumně rychlý. Nikdo nechce ohrozit výsledky, kterých jsme dosáhli při řešení koronavirové krize. Ale lidé si zaslouží vědět, kdy a kam budou moci vyrazit na zasloužený výlet nebo dovolenou,“ píše Petříček.