VIDEO: Po Táboře poskakuje klokan. Je možné. že pochází z oblasti zasažené tornádem

Praha/Tábor Již několik dní se po Táboře pohybuje klokan, zvíře se strážníkům nedaří odchytit. Zatím není ani znám jeho majitel, ale je možné, že pochází z tornádem postižené Moravské Nové Vsi. Na případ upozornil server iDnes.cz.

O exotickém savci informoval na sociálních sítích místní strážník Miroslav Moudrý, který savce s kapsou na břiše v pondělí ráno natočil. „Krásné pondělní ráno, ptáčci zpívají, nikde žádná auta, po ulicích si hopsá klokan,“ uvedl v příspěvku.



Ulicemi Tábora se proháněl klokan.

„Hledá se majitel klokana i klokan. Právě jsme se s kolegou snažili odchytit klokana, bohužel neúspěšně, našel díru v plotě,“ popisoval jeho kolega Miroslav Ryba v dalším příspěvku.



Existují ovšem indície, že může pocházet z chovu ze vzdálené Moravské Nové Vsi, kterou ve čtvrtek zasáhlo tornádo. Městská policie od možného majitele zprávu.

„Dotyčný se nám ozval, protože si všiml facebookového příspěvku. Klokan by měl být očipovaný. Zatím ale tuto informaci nemůžeme ověřit, dokud se nám nepodaří ho chytit,“ dodal mluvčí táborské městské policie Pavel Šimek.



Uprchlík podle odborníků není nebezpečný, ale pokud by se ochladilo a v noci klesly teploty pod deset stupňů, mohl by se dostat do ohrožení života.