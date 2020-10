‚Život jako v pasti.‘ Samoživitelé řeší peníze i samotu, pandemie jejich situaci ještě zhoršila

PRAHA Připadám si jako v pasti, popsala serveru Lidovky.cz na úvod rozhovoru svoje pocity 38letá paní Martina. Patří mezi nemálo samoživitelek, jimž udělala koronavirová krize obrovskou čáru přes rozpočet. Doslova.

Pracuje totiž jako servírka, a když se povinně uzavřely restaurace, ze dne na den přišla o práci. Zatím sice možná „jen“ na pár týdnů, ale majitel podniku, v němž už několik let pracovala, zvažuje, že pokud bude muset mít zavřeno o hodně déle než do avizovaného začátku listopadu, už zřejmě znovu neotevře.

Paní Martina, jež se po rozvodu sama stará o dvanáctiletého syna, si rychle našla alespoň brigádu a roznáší po pražských čtvrtích letáky, které vkládá lidem do schránek. „Peníze samozřejmě nutně potřebuji, ale taky potřebuji něco dělat. Nevydržela bych sedět celý den doma, jsem zvyklá na kontakt s lidmi,“ říká. Zároveň přiznává, že moc „kontaktní“ tato práce není.

Doma teď mnohem víc než dřív uklízí a vaří, ale moc ji to nebaví. „Je to náročné. Snažím se klukovi pomáhat s učením, když je teď doma na distanční výuce, ale učí se věci, které jsme se my ve škole neučili. Některým věcem vůbec nerozumím, a tak mu ani nemůžu poradit,“ stýská si. Je ráda, že její syn má k dispozici alespoň starší notebook, který pro něj dostala zdarma od kamarádky, jež si domů před časem koupila nové technické vybavení.

Paní Martina se často cítila osamělá už dřív, ale teď, když se nemůže sejít s kamarádkami v kavárně „na kus řeči“, je to pro ni mnohem horší. „Sice si občas telefonujeme a píšeme, ale to samozřejmě není ono. Navíc většina kamarádek nemá moc času, starají se o rodinu a některé taky pracují z domova,“ vysvětluje.

Co pomáhá? Spánek i pohyb

Že pocity osamělosti nejsou nyní nijak ojedinělé, potvrzuje terapeutka Lenka Matoušová z obecně prospěšné společnosti Women for Women.

„Pro ženu, která žije sama s dětmi, jsou velmi důležité veškeré sociální kontakty, ať už pracovní, přátelské, nebo i podpůrné, což můžou být kontakty s terapeuty, sociálními pracovníky a podobně. Toto vše je teď rázem přerušeno, protože jsou zavřené kavárny i restaurace. Žena zůstává sama doma a může na ni doléhat samota, obavy o zabezpečení sebe a dětí, jimž je potřeba situaci vysvětlit. Samota teď doléhá a tíží mnohem víc. Nyní je ale potřeba více než kdy jindy naši psychiku podpořit, zapojit vůli a být vytrvalí při hledání a usilování o emoční rovnováhu zahrnující především péči o sama sebe,“ říká s tím, že zásadní roli hraje dostatek spánku, kvalitní strava bohatá na živiny a vitaminy a pohyb.

Netrpí však jen ženy. I mezi muži se najdou samoživitelé s dětmi, kteří se potýkají v podstatě se stejnými problémy. „Nebudu nic zastírat, před rokem mě opustila žena a nechala mi na starost osmiletá dvojčata,“ říká pan Karel, který pracuje jako IT specialista pro nadnárodní firmu.

Přiznává, že se v poslední době cítí velmi vyčerpaně. Od začátku pandemie je na home office, ale práce mu rozhodně neubylo, spíš naopak. „Jediná výhoda je, že část z toho můžu dělat po nocích a o víkendech,“ popisuje.

Přes den se věnuje hlavně dětem a pomáhá jim s online výukou. „Samy by to nezvládly. Jsou ještě malé, spoustu věcí jim musím vysvětlovat. Učitelé na všechno nestačí,“ vysvětluje pan Karel, který se nyní sám stará o celou domácnost – uklízí, pere i vaří. Jen nákupy jídla a dalších potřeb si objednává přes internet. V létě mu občas pomáhala matka, ale to teď skončilo. „Je starší paní a má problémy se srdcem, tak se bojí, aby se nenakazila. Raději k nám teď proto nechodí,“ říká.

I když pan Karel slušně vydělává, peněz nazbyt podle svých slov rozhodně nemá. Bývalá partnerka mu totiž kromě dětí zanechala i hypotéku na byt, na jejíž splácení teď zůstal sám.