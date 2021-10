Strany volí šéfy poslanců. Klub hnutí ANO povede Schillerová, vystřídá Faltýnka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na to, že Schillerová vystřídá v čele klubu ANO jejího dlouholetého šéfa Jaroslava Faltýnka, upozornila jako první ČT.

Předseda ODS a kandidát na budoucího premiéra za koalici SPOLU Petr Fiala oznámil, že místopředsedy klubu občanských demokratů budou Jana Černochová, Jan Skopeček, Jan Bauer, Marek Benda a Ivan Adamec. Jednat bude i vedení občanských demokratů, výkonná rada. Poradí se o strategii při volbě vedení Sněmovny i o formování nové vlády. Tisková konference občanských demokratů bude ve 12:00.



Celkový počet sněmovních klubů klesne kvůli výsledkům voleb z devíti na sedm, protože ze Sněmovny vypadly ČSSD a KSČM.



Poslanci Pirátů se poprvé sešli už v neděli. Piráti uhájili v dolní komoře čtyři mandáty, když voliči dávali na společných kandidátkách se STAN přednostní hlasy adeptům tohoto hnutí. Starostové, kteří budou mít se 33 poslanci třetí nejsilnější klub, se poprvé sejdou v pátek.

Strany koalice SPOLU a koalice STAN s Piráty mají dohromady ve Sněmovně 108 křesel a mají tak sílu samy zvolit nové vedení Sněmovny. Pozice šéfa Sněmovny je klíčová. Jak při případném třetím pokusu o vládu, tak kdyby země prezidenta neměla - v obou případech předseda Sněmovny vybírá nového premiéra.

Senát už příští týden začne řešit o možnost dočasného odebrání pravomocí prezidentovi Miloši Zemanovi. Ten leží v nemocnici ve vážném zdravotním stavu. Odebrání pravomocí hlavě státu a jejich převedení na šéfa Sněmovny podle článku 66 Ústavy by musely nadpoloviční většinou schválit obě komory parlamentu.

Uspořádání nové Sněmovny by se mělo odehrát v režii dosud opozičních stran volebních koalic Spolu a Pirátů se Starosty, které již také deklarovaly vůli sestavit vládu. Ve 200členné dolní komoře budou mít 108 hlasů. Na ustavující schůzi se Sněmovna sejde nejpozději 8. listopadu.

Kdo může zasednou v nové vládě

Sejde se i vedení celé ODS, jejíž lídr Petr Fiala má šanci stát se novým premiérem. Podle Lidových novin by v nové vládě mohla mít 9 zástupců koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a 6 koalice Pirátů a Starostů (PirSTAN).

SPOLU má dohromady 71 poslanců, PirSTAN celkem 37 poslanců. Poměr rozdělení křesel ve vládě by tomu měl odpovídat. Poměr zhruba 7:3 by měl tedy být zachován. Jde o to, na jakém počtu míst ve vládě se budou schopny strany ve skutečnosti domluvit, aby všech pět bylo spokojeno.

Jak již informoval portál iDNES.cz, rýsují se již i některá jména ve vládě. Například šéf STAN Vít Rakušan by mohl být vicepremiér a ministr vnitra, první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura ministrem financí. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová by mohla být ministryní práce a sociálních věcí, nebo kdyby tento post připadl Pirátům pro Olgu Richterovou, byla by Pekarová Adamová kandidátkou na šéfku Sněmovny. Podle LN se Pekarová Adamová může objevit i na ministerstvu zahraničí. To ale nikdy nebyla její specializace.

Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepsali už v sobotu s lídry koalice Pirátů a Starostů umemorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu s kandidátem na premiéra Petrem Fialou. Zavázali se také nejednat o vládě s nikým jiným, tedy ani s dosud vládním ANO, ani s SPD.