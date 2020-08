Spor o Peroutku kvůli výrokům Zemana míří k Nejvyššímu soudu. Ministerstvo financí podalo dovolání

Praha Ministerstvo financí podalo dovolání ve sporu, který se týká výroků prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Zjistila to ČTK z databáze Infosoud. Tiskový odbor ministerstva doplnil, že úřad navrhl i odklad vykonatelnosti rozsudku. Pokud by Nejvyšší soud tomuto požadavku vyhověl, ministerstvo by se nemuselo Peroutkově vnučce Terezii Kaslové omlouvat až do rozhodnutí o dovolání.

Pražský městský soud ministerstvu počátkem července uložil, aby se Kaslové omluvilo za dehonestující a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že její děd byl autorem článku „Hitler je gentleman“. Omluvu musí úřad zaslat dopisem a také ji zveřejnit na svém webu. Lhůta pro omluvu má vypršet v úterý. Stát se musí omluvit Peroutkově vnučce za Zemanovy výroky, verdikt je pravomocný Ministerstvo dovolání podalo ve čtvrtek. Zaslalo ho jak Obvodnímu soudu pro Prahu 1, který o sporu rozhodoval v prvním stupni, tak i přímo Nejvyššímu soudu, jenž bude nyní rozhodovat o návrhu na odklad vykonatelnosti. „Dovolání bylo podáno v blanketní podobě a jeho znění bude v zákonné dvouměsíční lhůtě doplněno,“ sdělil Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru. Pravděpodobné podání mimořádného opravného prostředku avizovalo ministerstvo již dříve. „Dlouhodobě se totiž domníváme, že veřejný projev prezidenta republiky nelze považovat za nesprávný úřední postup podle zákona o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci,“ vysvětlil mluvčí. Prezident Zeman je na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu. Jeho advokát Marek Nespala v úterý po obdržení pravomocného rozsudku řekl, že verdikt „neobsahuje nic překvapivého“. K možným variantám prezidentova dalšího postupu se nechtěl dopředu vyjadřovat. O tom, zda se Hrad rovněž dovolá, chce po podrobném prostudování rozsudku informovat příští týden. Právník ovšem už dříve uváděl, že podání dovolání je pravděpodobné.

Na Nejvyšší soud se chystá obrátit i Kaslová. S červencovým verdiktem spokojená nebyla, protože se domáhala širší omluvy i za další prezidentova slova - mimo jiné za výrok o „fascinaci intelektuálů zrůdným učením“. Pražský městský soud k tomu ale konstatoval, že veřejné osoby včetně Peroutky musí snést širší kritiku. „Dovolání do zamítavého výroku bude určitě podáno,“ napsal ženin advokát František Vyskočil. „Ministerstvo financí se musí za prezidenta omluvit v úterý 18. srpna, což se mu zjevně nechce provést,“ doplnil k aktuálnímu kroku úřadu.

Vyskočil míní, že ministerstvo má argumentaci dovolání víceméně připravenou z kauzy někdejšího Zemanova poradce Zdeňka Šarapatky. V ní se má úřad omluvit za prezidentův nepravdivý výrok, že muže vyhodil pro neschopnost. Ve sporu o Šarapatku ministerstvo rovněž požádalo Nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti a soud mu vyhověl. Zeman své výroky o Peroutkovi pronesl v lednu 2015 na pražském fóru k holokaustu, kde hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu. Tvrdil, že novinář zveřejnil článek „Hitler je gentleman“ v časopisu Přítomnost. Později na tiskové konferenci řekl, že text viděl na vlastní oči. Hradu se však článek v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje.