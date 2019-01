Tanec Krnáčové u vodního pokladu, bývalá radní Plamínková se pustila do pražské exprimátorky

PRAHA Jedno z posledních jednání bývalé pražské rady provázela napjatá atmosféra. Důvodem bylo hlasování o povolení výstavby na pražském Smíchově, o kterou usiluje tajemná firma CWI Smíchov s linkou na bývalého ředitele ČEZ Martina Romana. Praha k výstavbě nesvolila.

Světlo do emotivního jednání pražských politických špiček o miliardovém developerském projektu nyní vnesla tehdejší členka rady hlavního města Jana Plamínková (STAN). V rozhovoru pro LN se pozastavila zejména nad chováním Adriany Krnáčové (ANO), která tehdy magistrát řídila.



Plamínková loni v září tehdejší primátorku upozornila, že záměr CWI Smíchov by mohl ohrozit cenné vodní dílo pod pozemky, na kterých hodlá developer vystavět komplex bytů a kanceláří. Kolegům radním nedoporučovala, aby pro zrušení stavební uzávěry – a tedy odblokování výstavby – zvedli ruku.

Následné chování Krnáčové však Plamínkovou zaskočilo. „Po mém varování a sdělení, že vodní dílo může zásobovat po dobu deseti dní až šest set tisíc obyvatel Prahy, mě obvinila ze lži a z vymýšlení si,“ řekla LN Plamínková, nynější starostka městské části Praha-Slivenec.

Těsná stopka

Vedení Prahy přitom disponovalo informacemi o podzemní vodní stavbě, která vznikla v průběhu 80. let minulého století při budování metra trasy B. Experti z pražského dopravního podniku a soudní znalec na vodohospodářské stavby vládce Prahy upozorňovali, že dílo je cenné, neboť v něm obsaženou vodu lze v nedaleké úpravně vyčistit na pitnou.

LN mají k dispozici materiály – popisující několik jednání v minulém a předminulém roce mezi úředníky, odborníky a zástupci developera –, z nichž plyne, že radnice měla k ruce veškeré potřebné informace. Slova Krnáčové o lžích a výmyslech jsou z tohoto pohledu nepochopitelná.

Exprimátorka, která by se údajně ráda pustila do diplomacie, na dotazy LN týkající se důvodů svého výpadu vůči Plamínkové neodpověděla. Nereagovala ani na otázku, zda pro udělení výjimky ze smíchovské stavební uzávěry zvedla ruku.

Hlasování neprošlo těsně o dva hlasy. Plamínková do veřejného zápisu výslovně nechala uvést, že s udělením výjimky nesouhlasí – podobně jako tehdejší náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Strana zelených). Pro byli čtyři členové rady (pro schválení bylo potřeba šest hlasů); o koho šlo, ale z veřejně dostupných zdrojů zjistit nelze.

„Hlasování rady jsou běžně anonymní, to znamená, že po čase už nelze rozpoznat, jak kdo hlasoval, i proto jsem si dala své hlasování přímo zanést do zápisu i se sdělením, že se v lokalitě nachází objekt kritické infrastruktury města. A kolegy jsem varovala, ať pro to také nehlasují,“ vzpomíná dnes bývalá radní.

Výprava pod zem

Plamínková dobře věděla, proč pro umožnění výstavby v citlivé smíchovské oblasti nezvedne ruku. O unikátnosti podzemního díla, které vzhledem k bezpečnostnímu významu bylo donedávna utajené, se sama přesvědčila. „Byla jsem se podívat na celý ochranný systém metra i s úpravnou vody a studnou. Je to fascinující aparát svou velikostí i tím, že byť jde o systém desítky let starý, je vše stále funkční. Popravdě, když jsem se o tomto díle poprvé dověděla, vůbec jsem jeho existenci nechtěla věřit,“ líčí bývalá pražská radní.

Podle Plamínkové je nutné vyjasnit, jakým způsobem se má vodní dílo ochránit. „Připadalo mi nezodpovědné snímat v této lokalitě stavební uzávěru, když dosud není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje. Podle mého musí být napřed jasné záruky, že výstavba vodní dílo nepoškodí, a až pak lze s pozemkem pracovat. Voda je vzácný zdroj a ochranný systém metra je dílo, které si musíme hýčkat. Jednou se může hodit,“ řekla místopředsedkyně pražské organizace STAN.

Doporučila, aby radnice připravila s developerem dohodu, jež by přesně specifikovala, co se smí a nesmí v dané lokalitě stavět. „Dodnes nedokážu pochopit, jak se mohlo stát, že tento problém musí město řešit. Jak je možné, že dopravní podnik, respektive jeho dceřiná firma, prodal pozemky nad takovýmto dílem. To byl zločin,“ dodala starostka Slivence.

Plamínková tím naráží na majetkový vývoj vodního díla. Vybudoval jej dopravní podnik (DPP) a kolaudaci stavby v roce 1995 zařídila dceřiná společnost městského dopravce IDS. Tu však DPP v letech 2002 až 2007 postupně privatizoval a prodal společnosti Kvatris podnikatele Bohumila Kvasničky.

Koupí firmy Kvasnička získal i inkriminované pozemky, pod nimiž se vodní dílo nachází. IDS v roce 2015 pozemky prodala firmě CWI Smíchov, která na nich chce postavit bytový a kancelářský komplex. Developer je přesvědčený, že jímací vrty, kterými lze vytáhnout vodu do metra či na povrch, jsou jeho. Argumentuje tím, že když v roce 2015 kupoval pozemky od IDS, jejich součástí bylo i podzemní vodní zařízení. S tím však nesouhlasí dopravní podnik, který vodní dílo považuje za své. Spor o vlastnictví bude muset vyřešit soud.

Úředníci „vaří“ mlhu

Podivné na kauze je chování klíčových úředníků na pražském magistrátu. Poté, co investor CWI Smíchov v roce 2015 získal pozemky od IDS, začal dělat vše pro to, aby mohl kopnout do země. Výrazný posun nastal 21. září 2017, kdy ředitel odboru strategických investic Karel Prajer požádal šéfa odboru územního rozvoje Martina Čemuse o udělení výjimky ze stavební uzávěry. Týkala se i pozemků CWI Smíchov, pod nimiž se vodní dílo nachází. O dva měsíce později ředitel Čemus žádosti vyhověl. Šéf odboru městských investic Prajer požádal o souhlas i pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), který s udělením výjimky rovněž souhlasil.

Orazítkované dokumenty dávající projektu na Smíchově zelenou se staly součástí materiálu, který dostala rada hlavního města na stůl loni v září. Poté, co LN v prosinci kauzu spustily, začali pracovníci hlavního města mlžit a couvat. Mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník mimo jiné uvedl, že prostudování potřebných materiálů je časově náročné. „Stejně tak bychom se neradi nyní vyjadřovali k jednotlivým expertizám, jelikož jejich případné prostudování zabere množství času a bude se k nim přihlížet až v pozdější době u jednotlivých řízení, jichž se expertizy týkají,“ dodal mediální zástupce magistrátu.

Z jeho slov vyplynulo, že úředníci a politici nemají problematiku pozemků na Smíchově nastudovanou a neosvojili si ani posudky a expertizy. Je proto s podivem, že úředníci dali minulé radě podklady, na jejichž základě vedení Prahy hlasovalo.

K zajímavému obratu došlo i v kancelářích IPR, který před rokem na udělení výjimky ze stavební uzávěry kývl. Na dotazy, proč institut s návrhem souhlasil či zda neměl obavu o poškození vodního díla, jeho mluvčí Marek Vácha sdělil, že úřad před rokem některé informace netušil. „V listopadu 2017, kdy IPR souhlasil s udělením výjimky ze stavební uzávěry, jsme neměli k dispozici žádné údaje o existenci vodního díla včetně jímacích vrtů. I proto jsme toho názoru, že se má o zástavbě na tomto místě vést další diskuse,“ napsal v prosinci. Úkolem nové pražské rady v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) bude tuto mlhu rozptýlit.