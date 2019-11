Na Havla se vzpomínalo u hrobu i v jeho ‚obýváku‘. Velké emoce vzbudil přednes Dagmar Havlové

PRAHA Jméno Václava Havla jako nejvýraznější postavy revolučního a porevolučního dění rezonovalo nejvíce i v průběhu včerejšího dne, kdy si Češi připomínali třicet let svobody.

Oslavy zahájili hned ráno na symbolickém místě u hrobu prvního polistopadového prezidenta Václava Havla na pražských Vinohradech předsedové čtyř opozičních stran Petr Fiala (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Marek Výborný (KDU-ČSL) a Vít Rakušan (STAN). Šéf té momentálně nejsilnější – Pirátů – Ivan Bartoš v této sestavě chyběl, na dotaz LN odvětil, že pozvání k účasti nedostal.



U Havlova hrobu bylo už kolem osmé hodiny ranní rušno a místo obklopovaly hořící svíčky, kytice i fotografie. „Pro mě je to jeden z nejkrásnějších dnů v mém životě. Kdyby nebylo 17. listopadu a listopadových dní, nemohl bych si splnit své sny. Václav Havel je pro mě symbolem návratu svobody a demokracie do Československa. Je co slavit,“ uvedl Fiala. „Ale nesmí nám být jedno, co se kolem nás děje, a nesmíme být lhostejní k jakýmkoliv signálům porušování pravidel právního státu,“ dodal.

Podle Výborného je Havlova osobnost naprosto klíčová a zásadní a je dnes symbolem sametové revoluce i změn. „Proto jsme sem přišli. Zápas o svobodu a demokracii nikdy nekončí,“ řekl na Vinohradském hřbitově.

Pospíšil vyzdvihl možnost s politickým děním nesouhlasit. „Je to doba největšího rozvoje naší země a řekl bych nejšťastnějších třicet let,“ dodal. „Václav Havel byl člověk, který za hodnoty bojoval, ač věděl, že bude kvůli nim uvězněn. Byl ochoten pro ideály trpět. Takovýchto osobností náš národ příliš nemá,“ míní Pospíšil. Rakušan si podle svých slov cení toho, že dnes nemusíme zrazovat své kamarády a své svědomí: „Neoddiskutovatelně je Václav Havel člověkem, který demokracii a svobodu do Československa a České republiky vrátil.“ Všichni předsedové stran zároveň s odkazem na demokracii a možnost občanské angažovanosti vyjádřili podporu sobotní demonstraci na Letenské pláni v Praze.

Lidé by měli o současnosti více přemýšlet

K hrobu Václava Havla postupně přicházeli zapálit svíčku a zavzpomínat i další občané. Položit červenou růži a zapálit svíčku přišly i dvě ženy z Prahy, které si však nepřály být jmenovány. „Václav Havel pro mě znamená svobodu a demokracii. Zhruba co pět let chodíme zavzpomínat. Šanci v roce 1989 jsme ale nevyužili. Jsem Husákovo dítě a nepředali jsme mladým hodnoty, pro které jsme v roce 1989 bojovali. Dnes už zůstaly jen v málo lidech,“ řekla jedna z nich.



Druhá žena zmínila, že je narozená v roce 1951 a v komunismu tak dlouho žila. „Lidé by měli o současnosti více přemýšlet, to český národ ale moc neumí. Všichni se zaměřují na materiální stránku, ale chybí pokora. Co se také mělo udělat, je zakázat komunistickou stranu,“ myslí si.

Další příchozí, paní Věra, se zase o současnosti vyjádřila v pozitivním světle. „V roce 1989 jsem cinkala klíči, dnes máme svobodu, mám práci a jsem spokojená.“

Čtení v obýváku

Zdaleka nejintenzivněji se na Václava Havla vzpomínalo v jeho „obýváku“ na piazzettě Národního divadla, dnes náměstí Václava Havla. Předčítat z knih nebo vzpomenout osobní zážitky spojené s Havlem přišli třeba ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský s čestným předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem nebo druhá Havlova manželka Dagmar Havlová.

Karel Schwarzenberg při 30. výročí Sametové revoluce.

Právě její přednes prezidentova projevu z prosince 1989 vzbudil v přítmí simulovaného obýváku velké emoce. Dav se zatajeným dechem naslouchal slibům, které přednesl Václav Havel v době svého jmenování hlavou státu. „Děkuji vám a nezapomeňte,“ loučila se se slzami v očích herečka.



Na svého kamaráda zavzpomínal i Michael Kocáb, který zároveň přítomné upozornil, že je potřeba si Havlův odkaz svobody a demokracie i listopadových událostí neustále připomínat, neboť se stávají terčem mnoha tzv. fake news. „Lidé dříve neváhali táhnout za jeden provaz, to nám dnes ve společnosti chybí,“ řekl.