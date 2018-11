57 procent Čechů věří, že Babiš brání svým dětem vypovídat v kauze Čapí hnízdo, vychází z průzkumu

Schůzka na poslaneckém klubu ČSSD Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu odpoledne mluvil ve Sněmovně asi hodinu a půl s poslanci ČSSD ve Sněmovně. Odpoledne avizoval, že klub koaličního partnera je připraven navštívit. Poslancům ČSSD Babiš vysvětloval informace o údajném únosu svého syna.

Jan Birke novinářům řekl, že jednání budou pokračovat. "Dnes proběhlo na klubu. Byla to velmi otevřená debata, košatá a rozumná. Bude probíhat i nadále, kdy pan předseda Hamáček má setkání s panem prezidentem," připomněl Birke, že Hamáček by měl ve čtvrtek jednat znovu s Babišem i prezidentem Milošem Zemanem.

Petr Dolínek dodal, že Babiš sdělil, co potřeboval sdělit. "Teď je důležité, aby byl schopen všechna fakta říct lidem, tak jak on to uzná za vhodné. Čím víc jich řekne, tím budu raději," řekl. Otázka setrvání ve vládě v současnosti není předmětem jednání, dodal.