‚Vidle do Visegrádské čtyřky.‘ Jourovou staví nabídka do ošemetné pozice, peskovala by Maďary i Poláky

PRAHA Česká kandidátka do Evropské komise (EK) Věra Jourová má mít údajně na stole nabídku na post eurokomisařky pro dohled nad dodržováním principů demokratického a právního státu. S odkazem na dva vysoce postavené evropské činitele to uvedl server Politico. Z hlediska Česka se ale jedná o rozporuplné portfolio.

V administrativě Jeana-Clauda Junckera zastával tentýž post Nizozemec Frans Timmermans, proti kterému se vymezovaly státy visegrádské čtyřky včetně českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle toho by dosazení Jourové místo Timmermanse znamenalo pro českou eurokomisařku vyznamenání.

„Pokud by zástupce České republiky měl dohlížet na právní stát, tak si myslím, že pro nás by to určitě byla prestižní záležitost,“ řekl Babiš novinářům během své návštěvy Turecka. Oficiální informaci o nabídce prý nemá, připustil však, že se takové zprávy objevily v bruselském zákulisí.

Česká vláda na druhou stranu dlouho tvrdila, že jejím cílem je získat v Evropské komisi silné ekonomické portfolio. Nabízený dohled nad právním státem toto kritérium nesplňuje.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se české priority pro obsazení Komise nemění. „Za nás stále platí to, že bychom usilovali o nějaké portfolio v oblasti ekonomických politik nebo digitální trh, případně místopředsednickou pozici,“ uvedl šéf Černínského paláce.

Útok na Visegrád?

„Dovedu si představit, že pro českou vládu a především Andreje Babiše by byl tento post asi zklamáním, české pozici by byla bližší ekonomická témata,“ řekl LN Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Podotkl ale, že díky dění ve střední Evropě v posledních letech nabylo křeslo nabízené Jourové na důležitosti.

Expert na evropskou politiku tím naráží na ožehavý paradox. Věra Jourová by se totiž na novém postu dostala do pozice, kdy by vedla za EU spory s členskými státy. Ty nejvyhrocenější se v poslední době týkaly polské justice a vysokých škol v Maďarsku. V obou případech hrozila EK oběma státům z V4 postihy. Právě proto považují někteří tento tah nové lidovecké předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové za snahu rozvrátit visegrádské spojenectví.

„Považuji to za dobrý vtip. Prudit státy kvůli principům právního státu je portfolio, kterému se chce většina eurokomisařů vyhnout obloukem,“ řekl LN lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. I předseda proevropské TOP 09 Jiří Pospíšil možné angažmá Jourové vidí jako delikátní. „Je to náročné portfolio z hlediska politické komunikace. Paní Jourová by se dostávala do napětí mezi Unií a státy, které by měla ze svého postu kontrolovat,“ řekl europoslanec LN.

Nejostřejší slova volil dlouholetý člen Evropského parlamentu (EP) Jan Zahradil, jenž nabídku pro bývalou českou eurokomisařku označil za „hození vidlí“ do spolupráce visegrádské čtyřky. „Komisariát pro prosazování správných názorů,“ glosoval to později na sociálních sítích.

Premiér Andrej Babiš s šéfem Evropské komise Jeanem Claude-Junckerem a komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová.

„Bude tlačena do peskování členských států nepohodlných Bruselu. Pro Česko je to prohra, bude to slabé portfolio,“ míní komunistická europoslankyně Kateřina Konečná.

Podle místopředsedkyně EP Dity Charanzové (ANO) je naopak dohled nad právním státem zajímavá oblast. „Lze to chápat i jako ocenění dosavadní práce Věry Jourové. Pokud v tom nějaký kalkul ze strany Komise je, tak nejspíše ten, že se v rámci našeho regionu dokážeme dohodnout,“ uvedla pro LN Charanzová. „Je ale fér si říct, že to není vždy jednoduché,“ dodala.

Není hotovo, jsou to šachy

Dle mezinárodněpolitického analytika Jana Kováře však rozhodně není hotovo. „Vyjednávání zpravidla trvají déle. Přesun jednoho portfolia může znamenat přehození dalších pěti,“ upozornil odborník.

Podotkl také, že by se Jourová ocitla v pozici, která má přímý vliv i na ekonomiku. „Aby mohl fungovat vzájemný obchod, musí si jednotlivé státy věřit, že všichni dodržují stejná pravidla,“ řekl pro LN Kovář.

Zemím Visegrádu, jmenovitě premiérovi Maďarska Viktoru Orbánovi, prý nominace Jourové může vzít do jisté míry vítr z plachet při kritizování unijních postupů. „Vedení EU může namítat, že nyní kontroluje principy právního státu politik přímo z Visegrádu, a není si tedy proč stěžovat,“ nastínil Kovář.

