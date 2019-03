Vodní poklad v centru Prahy v ohrožení? Tajemný developer narazil na odpor

PRAHA Jejich razítko může mít mnohamilionový obtisk. Pokud úředníci pražského magistrátu umožní tajemnému developerovi CWI Smíchov s linkou na exšéfa ČEZ Martina Romana stavět na pozemcích poblíž smíchovského nádraží v Praze, měli by vědět, že původnímu vlastníkovi díky tomu spadne do klína 150 milionů korun. Vyplývá to ze smlouvy mezi firmami CWI Smíchov a IDS Praha, která neprůhlednému developerovi v roce 2015 pozemky prodala za 200 milionů korun. LN mají smlouvu k dispozici.

Na pozemcích se zatím nedá stavět, neboť na nich leží stavební uzávěra. Ta mimo jiné chrání cenný vodní zdroj, který se pod pozemky nachází. Důmyslný podzemní systém potrubí, štol a přivaděčů by mohl v případě nastalé nouze po dobu deseti dnů napojit 600 tisíc Pražanů. Existuje obava, aby vodní dílo masivní výstavba nepoškodila. Zrušení stavební uzávěry a schválení územního rozhodnutí by cenu pozemků navýšily na výsledných 350 milionů korun.



Developerovi se zatím nedařilo výstavbu prosadit skrze radu hlavního města, která může stavební uzávěru odejmout. Tak to nyní zkouší přes změnu územního plánu, o kterém rozhoduje zastupitelstvo. Pokud by zastupitelé změny schválili, CWI Smíchov by mohla začít stavět. Proti tomu se však podle zjištění LN zvedl silný odpor, který minimálně na několik měsíců výstavbu na Smíchově odloží.

Pětka proti „2772“

Významný krok podnikla Městská část Praha 5, na jejímž území se inkriminované pozemky nacházejí. Vedení úřadu podalo proti územní změně, která nese pořadové číslo „2772“, námitku. S tou se nyní budou muset úředníci odboru územního rozvoje pražského magistrátu popasovat. Praha 5 zároveň radnici na Mariánském náměstí požádala, aby projednávání územní změny „2772“ bylo přerušeno. Cílem je získat dostatek času na odbornou debatu nad otázkou, jakým způsobem vodní dílo pod smíchovskými pozemky ochránit. Ve výsledku by to znamenalo, že na části svých pozemků by CWI Smíchov nemohl stavět tak, jak původně plánoval – na místě má vzniknout vícefunkční centrum se 451 byty a kancelářemi o rozloze 23 230 m2.

„V lokalitě je vedle vodního díla i vodní zdroj jakožto přírodní útvar – zdroj podzemní vody. Jakkoli jeho ochrana není úlohou územního rozvoje, chceme dělat rozhodnutí stran územních změn i s přihlédnutím k takovéto ochraně,“ napsal LN starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti). Očekává, že v dohledné době získá důležité informace a poznatky od pražského dopravního podniku, kterému vodní dílo patří. „Očekáváme, že brzy přibudou rovněž informace od odboru ochrany prostředí hlavního města Prahy, které budeme před hlasováním zastupitelstva moci použít k finalizaci stanoviska,“ dodal starosta Mazur.



Dlouhodobě se vodnímu dílu na Smíchově věnuje soudní znalec na vodohospodářské stavby Martin Jakoubek. „Stávající územní plán ani jeho aktuálně navržená změna celoměstského významu 2772 vůbec neřeší ochranu provozovaného vodního díla. Navržená změna například umožňuje výstavbu v navrženém I. ochranném pásmu vodního zdroje nebo přímo nad stavebními částmi vodního díla, které mají zákonem vymezené ochranné pásmo. Návrh využití ploch v územním plánu je vadný. V této podobě je nutno dokumentaci zamítnout nebo vrátit k přepracování. Návrh funkčního uspořádání území musí respektovat existenci vodního zdroje, vodního díla i ochranného pásma metra, jehož součástí podzemní stavba je, a zcela vyloučit zástavbu v jeho dosahu nebo ji alespoň vhodně omezit,“ řekl LN Jakoubek.

Dopravce sestaví komisi

Doporučeními znalce Jakoubka se podle informací LN řídilo i vedení pražského dopravního podniku, který vodní dílo vlastní. I tato městská společnost proti územní změně dotýkající se vodního díla podala námitku. „Podali jsme ji, kromě jiného, i na základě vyjádření znalce, který ve své zprávě konstatoval, že navržená změna ÚP neobsahuje dostatečnou ochranu vodního díla. Zároveň stále platí, že hledáme takové stavebně-technické řešení, které by pro všechny zúčastněné strany bylo přijatelné,“ řekl LN ředitel dopravního podniku Petr Witowski. Debatu nad ochranou vodního zdroje nehodlá šéf největší městské společnosti podcenit.

„Sestavujeme skupinu odborníků, kteří by situaci nezávisle posoudili a navrhli taková opatření, abychom zabránili nevratnému poškození, případně zničení vodního zdroje. To vše za předpokladu nezpochybnění vlastnického práva dopravního podniku,“ uvedl Witowski. Ředitel naráží na skutečnost, že ještě před několika málo týdny hrozilo, že vlastnictví vodního díla bude muset určit soud. CWI Smíchov totiž o zdroji donedávna tvrdil, že patří jemu.

Argumentoval tím, že nad dílem mu patří pozemky. Dopravní podnik, jenž podzemní stavbu v 80. letech minulého století vybudoval při stavbě smíchovského metra, s takovým nárokem logicky nesouhlasil a byl připravený se soudit. LN však na konci února zjistily, že celá věc nemusí k soudu vůbec dojít, protože developer couvá. „Skupina CWI je připravená deklarovat, že vodní dílo je majetkem dopravního podniku,“ uvedl šéf dopravního podniku Witowski.

Právní zástupce developera Josef Březina na dotazy LN, proč došlo k takovému obratu, neodpověděl. Jedním z důvodů, které investora k této otočce dovedly, může být informace z poloviny února. LN tehdy zjistily, že když CWI Smíchov inkriminované smíchovské pozemky v roce 2015 kupoval, o vodním díle v kupní smlouvě mezi CWI a IDS Praha nepadlo ani slovo. Co naopak ve smluvních dokumentech zaznělo, byl 150milionový bonus za zrušení stavební uzávěry a schválení změn v územním plánu.