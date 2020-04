Vysoké školy v Praze jsou připravené od pondělí otevřít pro studenty posledních ročníků

Praha Vysoké školy v Praze jsou připraveny na pravděpodobné uvolnění opatření, které od 11. března zakázalo přítomnost studentů ve školách. Od pondělí 20. dubna by se školy mohly opět částečně otevřít pro studenty posledních ročníků studia.

Podle mluvčích vysokých škol, kteří odpověděli na dotazy ČTK, mají univerzity dostatek dezinfekce a počítají s příchodem studentů posledních ročníků ke zkouškám či na individuální konzultace.



Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) už o nové situaci své studenty a zaměstnance informovala, řekl její mluvčí Michal Janovský. Vedení VŠCHT připravilo také rektorský výnos, který definuje podmínky přítomnosti studentů ve škole a podmínky pro kontakt akademických pracovníků s nimi.

Od pondělí by tak studenti mohli do školy chodit na konzultace či zkoušky. Při účasti maximálně pěti lidí počítá škola také s laboratorními a experimentálními prácemi, které jsou součástí závěrečných prací studentů. Stejné omezení by mělo platit rovněž pro klinickou a praktickou výuku a praxi, řekl mluvčí.

„Dezinfekce máme díky produkci našeho Technoparku Kralupy dostatek, o tom, že by něco chybělo, nemám žádnou informaci, takže předpokládám, že je ochranných pomůcek dostatek,“ uvedl Janovský.

Dostatek dezinfekce má i Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). „K dispozici ji studenti měli například už v době, kdy do školy chodili a žádná plošná nařízení ještě neplatila,“ řekla mluvčí Martina Mlynářová. VŠE podle ní počítá s tím, že se při dodržení maximálního počtu pěti lidí budou od pondělí ve škole konat státnice, včetně obhajob závěrečných prací. Konkrétní termíny zkoušek podle mluvčí záleží na jednotlivých fakultách.

Dle informací na webu budou do školy vpuštěni jen studenti, kteří vchodu odevzdají ochrance písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech neměli příznaky virového infekčního onemocnění. „Studenti se dostaví do školy ve stanovený čas zkoušky a po jejím absolvování prostory VŠE neprodleně opustí,“ popsala mluvčí. Zkoušející i studenti budou muset povinně nosit roušky a dodržovat i další nařízení.

Na Univerzitě Karlově (UK) by se kromě individuálních konzultací měly konat zejména státní závěrečné či rigorózní zkoušky. Individuálně by mělo být možné také zajít do knihovny. „Zařízení s dezinfekcí byla do prostor Rektorátu UK a dalších budov instalována ihned po vypuknutí koronavirové situace v ČR. Množství dezinfekce je pravidelně sledováno a doplňováno,“ dodal Petr Podzimek z tiskového oddělení školy.

S částečným otevřením vysokých škol pro studenty od pondělí počítá vládní schéma uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Vysokých škol by se to mělo týkat jako prvních, až v dalších týdnech by se částečně mohli pro žáky otevřít střední a základní školy. Záležet ale bude i na vývoji epidemie.