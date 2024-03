Z Filipín získá Česko chybějící lidi na práci, Výborný má z cesty sušené mango

„Měli jsme s sebou dvě pracovní agentury, jednali jsme na ministerstvu pro pracovní migraci v Manile. Oni mají aktuálně v zahraničí 11 nebo 12 milionů pracovníků. Arabský svět chce ročně milion nových, tak my jsme jim navýšili kvóty teď od 1. května. Na 10 500. Nyní bude záležet na tom, abychom to dokázali zadministrovat. To je věc ministerstev vnitra a zahraničních věcí, ale já doufám, že se to podaří,“ popsal Výborný.

„Nám reálně chybí v zemědělství 8 až 10 tisíc pracovníků a nemáme je z našich zdrojů, prostě nemáme. Když se podíváme, kdo je ochoten jít pracovat do kravína a podobně, kde to není jednoduchá práce ani časově. Musíme hledat pracovní síly v zahraničí,“ uvedl ministr ještě před cestou do Vietnamu a na Filipíny.

Vyvezeme sušené mléko, maso i býčí sperma

Jedním z dalších výsledků týdenní cesty ministra zemědělství s letadlem plným podnikatelů do dvou asijských zemí je zvýšení exportu masa, jak hovězího, tak vepřového a kuřecího.

„Vietnam i Filipíny jsou ekonomiky, které rostou ročně přes 6 procent HDP, o čemž nám se může teď bohužel jenom zdát. Současně tam výrazně narůstá populace. Na Filipínách je to milion lidí navíc ročně a tamní ministr mi říkal: „Já ty lidi musím nějak nakrmit.“ Třeba v mléce jsou soběstační jen z jednoho procenta, čili jsou možnosti vývozu sušeného mléka, kondenzovaného mléka, stejně jako masných výrobků nebo zpracovaných mléčných výrobků,“ popsal po návratu do vlasti Výborný.

Filipínský ministr zemědělství Francisco P. Tiu-Laurel Jr. deklaroval zájem o spolupráci také v dalších oblastech. Česká republiky by třeba mohla dodávat genetický materiál skotu, zejména býčí sperma, které lze bezproblémově dovážet do velkých vzdáleností. Zájem projevil filipínský ministr také o ovce, kozy nebo králíky z Česka.

Pivo z Vietnamu není špatné, řekl ministr

Jak ve Vietnamu, tak na Filipínách je oblíbené pivo a spolu s ministrem zemědělství zamířili do obou zemí jak zástupci Budějovického Budvaru, tak Janis Samaras, majitel Kofoly, která získala nedávno většinový podíl ve společnosti, která vaří piva Holba, Zubr a Litovel. Součástí cesty tak byla i třeba návštěva pivovaru HABECO.

„Není špatné, možná proto, že je zčásti z českého žateckého chmele, ale já nejsem pivař,“ odvětil Výborný na dotaz, jak mu chutnalo pivo v Asii. A co si ministr přivezl z cesty? „Třeba z Filipín sušené mango, to je opravdu skvělé.