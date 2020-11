Vylepšené okénko není fér. Restaurace se snaží obcházet pravidla pomocí ‚falešných předzahrádek‘

Praha Výdejní okénko, informační cedule o tom, že nápoje i jídla si zákazník odnese s sebou, dezinfekce – takový řád aktuálně panuje ve všech restauračních zařízeních, která se rozhodla fungovat dál aspoň formou vládou povoleného prodeje přes ulici.

Jedno pravidlo je jasné: veškerá nařízení směřují k osekání mezilidských kontaktů. Sníst si svačinu na ulici je povoleno, ale v osamělém dvoumetrovém perimetru od ostatních. Ideální konzumace je ovšem doma, protože znamená sejmutí roušky. Některé restaurace se přesto rozhodly, že svým zákazníkům dopřejí trochu komfortu, a před výdejním okénkem rozestavěly stolky se židlemi.



Obsluha tam nechodí, ale posedět se dá. Třebaže vládní nařízení nespecifikuje, jestli se při pouličním stravování má stát, nebo sedět, a formalisticky se tak předzahrádkové sezení do mantinelů omezení vejde, vypadá to jako obcházení pravidel. Židle a stolek lákají k delšímu setrvání na místě, ke konverzaci nad kávou či sendvičem. A to podvrací smysl nařízení – nedovolit kapénkám, aby si hledaly nové hostitele.

Na několika místech v Praze se takové předzahrádky vyskytly, patří příslušným gastropodnikům.



„Můžu si sem sednout?“ ptá se v pátek dopoledne zákaznice obsluhy před kavárnou Cafetime na pražském Andělu a ukazuje na volný stolek se židlemi. „Ano, samozřejmě,“ zazní odpověď. Během několika desítek minut na předzahrádce seděli lidé a popíjeli kávu z kelímků. Majitelé kavárny v tom problém nevidí.

„My zahrádku neprovozujeme. Máme jen výdejní okénko. A není důvod, aby si lidé při jasně stanovených a dodržovaných vzdálenostech mezi sebou nemohli vypít kávu nebo jiný nealkoholický nápoj, u nás koupený, vsedě. Žádné nařízení vlády to nezakazuje,“ sdělil pro Lidovky.cz jeden z majitelů Roman Kobásko.

Z okolních provozoven k tomu přihlížejí s nelibostí a kroutí hlavami. „Už jsme si několikrát stěžovali, je to k ničemu, mají tu zahrádku dál, lidé si zrovna s tím, že se nemají shlukovat, hlavu nelámou, vůči ostatním to není fér,“ řekl pro Lidovky.cz majitel jedné z okolních restaurací, který si nepřál uvést jméno.

„Všechny dosud provedené kontroly, většinou na udání, nám daly za pravdu,“ hájí se Kobásko.

Policisté, kteří na místo jezdí skutečně hlavně na udání, si nejsou jistí, jak mají nařízení vykládat. Spokojují se tak s domluvou. „Pokud dodržují rozestupy a ostatní hygienická pravidla, je to v pořádku,“ řekl pro Lidovky.cz policista, jenž stál opodál.



Jenomže to v pořádku není. Nyní, když je omezen volný pohyb, veřejnost může využívat pouze lavičky v parcích nebo jiných místech, kde se dá nadýchat vzduchu za účelem sportu či procházky.

Restaurační zahrádka by neměla být v provozu, třebaže si tam zákazník přinese proviant od okénka sám. Předzahrádku není možné využít ke chvilkovému posezení se zakoupeným nápojem s sebou, což pro Lidovky.cz potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví.

Plzeňští strážníci to jako problém chápou

„Takové jednání je v rozporu s mimořádným opatřením. Smyslem nařízení je, aby se zákazníci nehromadili u výdejového okénka nebo se neshlukovali někde poblíž,“ napsal pro Lidovky.cz Martin Novotný z tiskového oddělení. Za porušení hrozí pokuta, která se ve správním řízení může vyšplhat až do výše tří milionů korun, na místě je to do deseti tisíc.

Pražští strážníci podle slov své mluvčí Ireny Seifertové na dodržování opatření dbají, porušení u stravovacích provozoven evidují, ale nikoli v souvislosti s předzahrádkami. Za říjen řešila pražská městská policie 340 porušení opatření v souvislosti s restauracemi či bary.

„Uložili jsme 66 pokut v celkové výši 68 100 korun, 21 porušení jsme oznamovali správnímu orgánu a v ostatních případech postačila domluva,“ napsala pro Lidovky.cz Seifertová. Z jejích slov plyne, že hlídky, které na Andělu vědí o řečené předzahrádce, událost jako přestupek nezanesly.

Naopak městská policie z Plzně tuto položku ve statistikách má. Minulou neděli odpoledne tam policisté zjistili za pomoci městského kamerového systému, že v centru města jedna z kaváren porušuje krizové opatření, a na místo vyslali hlídku v terénu.

Na židličkách sedělo přibližně jedenáct hostů konzumujících dezerty, včetně nápojů a nadto je obsluhoval personál. Všem přítomným zákazníkům se dostalo důrazného upozornění na protiprávní jednání, kterého se dopouštěli, a vzápětí nato předzahrádku opustili.

„Celá záležitost bude pro podezření z porušení povinnosti uložené mimořádným opatřením postoupena k dořešení správnímu orgánu,“ informují plzeňští strážníci na svém webu. Název provozovny nezveřejnili.



V Brně je podle Jakuba Ghanema, mluvčího městské policie, z hlediska provozu restaurací vše v pořádku a s předzahrádkami nemají problém. „Podle posledních informací fungují provozovny v absolutním souladu s nařízeními. V provozu jsou pouze výdejní okénka ve stanovenou dobu a funguje také rozvoz. Potíže jsme nezaznamenali,“ řekl pro Lidovky.cz.