ŽIVĚ: ‚Žádný střet zájmu nemám, kampaň nevedu.‘ Sněmovna debatuje před hlasováním o nedůvěře vládě

Praha Poslanecká sněmovna se ve středu sešla kvůli hlasování o vyhlášení nedůvěry vládě. Poslanci odsouhlasili, že jednání bude moct pokračovat i po deváté hodině večer, očekává se mnohahodinová debata. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že premiér Andrej Babiš (ANO) by měl odstoupit, protože jeho výroky nezaručují, že se podvolí nezávislému vyšetřování svých kauz. Babiš kontroval, že do svých kauz ani do médií nezasahuje. Žádný střet zájmů podle svých slov nemá.

Před schůzí k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě vyzval předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan k vytvoření předvolebního bloku demokratických politických stran. Po volbách by podle něj nadále existovaly samostatné strany a poslanecké kluby. Rakušan to řekl na středeční tiskové konferenci.



Kdyby se podařilo vytvořit blok alespoň čtyř z pěti stran, které středeční schůzi svolali, mělo by to smysl, míní. STAN před hlasováním vyjádřil podobné výhrady k menšinové vládě ANO a ČSSD jako Piráti či KDU-ČSL.



Pokud se nepovede svrhnout vládu, musí být podle Rakušana premiér Andrej Babiš (ANO) poražen ve volbách. „Vyzýváme ostatní strany a politické síly, které mají stejný názor, abychom vážně přemýšleli o tom, že při zachování autenticity jednotlivých politických subjektů vytvoříme předvolební blok, který bude schopen nabídnout občanům jasnou alternativu,“ řekl Rakušan.



„Demokraté by se před volbami měli spojit při tom, že po volbách budou nadále existovat samostatné politické strany a kluby. Nicméně je třeba ukázat, že možnost porazit Andreje Babiše v parlamentních volbách existuje,“ doplnil šéf STAN. O předvolební spolupráci by podle něj mělo jednat pět stran, které vyvolaly schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu, tedy ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Připomněl, že tyto strany dohromady získaly ve volbách v roce 2017 víc hlasů než ANO a ČSSD.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že před minulými parlamentními volbami jeho strana vyzvala k podobnému kroku. Kdyby se tak stalo, volby by dopadly jinak, a Babiš by nebyl premiérem, míní. „Bohužel některé subjekty daly přednost tomu jít budovat vlastní značku. Nicméně chybami se lidé učí a pokud k tomu bude vůle, my jsme samozřejmě první, kdo je ochoten se o tomto konceptu bavit,“ řekl Kalousek. Naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se nehodlá na bloku podílet, řekl jeho předseda Tomio Okamura.

Vláda řeší Babiše místo občanů

Výhrady opozice se týkají zejména toho, že vláda namísto problémů občanů řeší Babišovy kauzy, například jeho možný střet zájmů. Podobné problémy se podle Rakušana v historii ČR ještě neobjevily. „Vláda není vládou odborníků, ale ukázalo se, že v mnoha ohledech je dokonce vládou nemehel,“ řekl také. Kabinet podle něj nekomunikuje s opozicí, ale ani s demonstranty.



Piráti ve středu budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry ze dvou důvodů: prvním je trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů, druhým práce vlády, která neplní svůj program, uvedl před schůzí jejich předseda Ivan Bartoš. Pokud podle něj země vzkvétá, tak to není výsledkem práce kabinetu, ale souhrou mnoha činitelů včetně toho, že Češi pracují „od nevidím do nevidím“.

Podle Bartoše milion lidí v Česku zůstává v exekucích, chybějí dálnice, pomalu se rozjíždí digitalizace či modernizace vzdělávacího systému. K problémům, kterými by se podle něj měl kabinet zabývat, přidal udržitelnost důchodového systému, nedostupnost bydlení či vyrovnaný rozpočet.

„KDU-ČSL jednoznačně a dlouhodobě říká, že tato vláda má ve svém genetickém fondu zakódován už sám o sobě fakt, že nemůže být úspěšná,“ řekl předseda lidovců Marek Výborný. Strana podle něj respektuje výsledek voleb, ale chce, aby si koalice uvědomila, že Babiš je „koulí u nohy“ kabinetu.

Opozice se ve středu ve sněmovně pokusí zhruba po půl roce podruhé svrhnout vládu. Schůzi poslanci vyvolali v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. Kabinet tolerovaný KSČM hlasování s největší pravděpodobností přečká. Opozice nedá dohromady potřebných nejméně 101 hlasů.