Známé přišla esemeska, že je pozitivní, i když frontu na test nevystála. Lidovky.cz přinášejí ‚oblíbené‘ hoaxy

ŘIDIČI AUTOBUSU V ROUŠKÁCH ???

ČEKÁME NA NEŠTĚSTÍ ? AŽ V TOM AUTOBUSE BUDE VAŠE DÍTĚ , POTOM MŮŽETE VINIT SAMI SEBE , ŽE JSTE NEMĚLI VÍCE ODVAHY A KRITICKÉHO PŘÍSTUPU

!!!

JAK DLOUHO BUDEME ČEKAT, NEŽ ZKOLABUJE ŘIDIČ AUTOBUSU DÍKY VDECHOVÁNÍ CO2 (oxid uhličitý) ???

CO2 - JE TOXICKÝ PRO LIDSKÝ ORGANISMUS A HROMADÍ SE V TĚLE DÍKY POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK A KOLAPS JE NEVYHNUTELNÝ !!!...

POUČENÍ : Reakce lidského organismu

Lidé přijímají vzduch prostřednictvím horních cest dýchacích. Ten putuje až do plic. Vzduch mimo jiné obsahuje kyslík, který se vstřebává přímo do krve. Načež reaguje s červeným krevním barvivem neboli hemoglobinem. Výsledkem toho je pak další reakce (buněčné dýchání). Právě jejím produktem je již zmíněný oxid uhličitý, který z buněk tkání putuje do krevního řečiště. Zde se tato látka váže rovnoměrně na krevní plazmu a hemoglobin. CO2 se samozřejmě rozpouští i v dalších tělesných tekutinách. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého způsobí jednoduše narušení uhličitanové rovnováhy v nejpohyblivější a nejčervenější tkáni těla.

Tím pádem dochází k metabolickému stavu tzv. acidóze !!!

Pokud v těle klesne hladina oxidu uhličitého pod normální hladinu, pak nastupuje alkaloza.