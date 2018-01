Expert: Nahá aktivistka u Zemana? Člen ochranky z ‚epizody‘ nezareagoval včas

Server Lidovky.cz rozebral útok polonahé aktivistky na Miloše Zemana ve volební místnosti s profesionálem z oboru. Stanislav Radosta se ochrannou VIP osob z řad vrcholných státníků zabýval dvacet let. Chránil Václava Havla, amerického prezidenta Billa Clintona či dalajlámu.

LN: Co říkáte na reakci ochranky prezidenta?

Pořádková policie hlídá každou volební místnost. Pokud do ní jde volit chráněná osoba, tak se dělají ještě další opatření. V tomto případě kluci zareagovali dobře. Jediný problém byl člen ochranky, který stál u novinářů v šedivém obleku s bleděmodrou kravatou. Ten měl zareagovat jako první a vůbec tu ženu k prezidentu nepustit.

LN: Jak se ochranka připravuje na situaci, kdy má odvolit prezident?

Rozlišují se týmy advanced, epizoda a diamant.

VIDEO: Ve volební místnosti se svlékla údajná aktivistka hnutí Femen. Zemana ochranka odvedla, ženu zadržela.

LN: Co to je?

Advanced se vypraví na místo dopředu s několikadenním předstihem. Řeší se, kudy chráněná osoba půjde. Když se jede do zahraničí, tak se to řeší klidně i několik měsíců dopředu. Lidé z epizody přijíždějí na místo minimálně dvě hodiny předem. Prohlížejí ho pyrotechnici a pokud prezident v místě něco jí, tak se řeší i hygienická prohlídka. Místo očuchá služební pes. Lidé z epizody pak zůstávají na místě do chvíle, kdy přijíždí chráněná osoba. Mají obsazené vchody. Další skupinu představují členové ochranky, kteří s prezidentem vcházejí do místnosti. Těm se říká diamant.

LN: Co podle vás člen ochranky, co stál u novinářů, neudělal správně?

Nevím, jestli měla novinářský průkaz, aby se dostala mezi novináře. Také nevíme, jestli je kontrolovali. Muž z ochranky, co stál u kraje, měl vystartovat jako první. Neměl dopustit, aby z toho prostoru někdo vyběhl. Vypadá to jako připravená provokace. Je otázka, jak se mohl dostat tak blízko k prezidentovi. Mohla mít u sebe klidně nůž. Jinak udělali kluci při přípravě správně, že novináře oddělili stoly.

LN: Jak vážné je selhání člena ochranky?

To je podle mě hodně vážné. Bere se to jako bezpečnostní incident.

LN: Co asi probíhá v tuto chvíli?

Policie se bude snažit ztotožnit dotyčnou ženu. Ochranu nezajišťuje pouze Ochranná služba. Pomáhají i lidé z kriminální služby, kteří mají místní znalost.