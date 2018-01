Hilšer: Můj výsledek je dobrý politický kapitál, budu se dál angažovat

Praha Úspěch kandidáta Marka Hilšera v prezidentské volbě mnohé překvapil. Hilšer se umístil celkem pátý a získal 454 693 hlasů, přestože za ním nestál ani velký investor ani celebrity. Ačkoliv se Hilšer věnuje na plný úvazek vědecké práci, zvažuje, jakým způsobem se bude dál společensky a politicky angažovat. Svým voličům to dlužím, řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že jste svůj postup do druhého kola ani nečekal. Jaký je podle vás hlavní důvod, proč proti Miloši Zemanovi nebudete stát v druhém kole vy?

Člověk vychází z nějakých průzkumů. I když já nejsem jednoznačně jejich zastáncem, protože mohou ovlivňovat rozvažování občanů. Konkrétně mně řada lidí říkala: „Vy jste sympatický, my bychom vás strašně rádi i volili, ale budeme spíše volit rozumem a volby kalkulovat. A proto dáme hlas jinému kandidátovi, který asi bude mít úspěch a mohl by postoupit.” Toto si myslím volby ovlivnilo, a proto jsem nečekal, že postoupím do druhého kola zrovna já.

Lidovky.cz: Jedna z vašich výzev byla stát se mladým prezidentem. Ve Francii se to nedávno povedlo, proč to zatím nehrozí u nás?

Macron už v politice byl dlouho před volbou a na kampaň měl hodně peněz. Já jsem začínal úplně od nuly. Nestáli za mnou žádní velcí sponzoři, nepřišel nikdo, kdo by řekl, že mi udělá kampaň. Já si to musel vydupat ze země a postupně se ke mně začali připojovat lidé. Možná, že kdyby to trvalo trochu déle, tak by výsledek byl ještě lepší.

Lidovky.cz: Právě díky vašemu překvapivě dobrému výsledku se množí ohlasy, že je tento úspěch jasným startem vaší politické kariéry. Souhlasíte s tím?

Asi by to mohl být start politické kariéry. Já se přiznám, že jsem do toho volebního klání a kandidatury nešel s tím, abych se zviditelnil. Mně opravdu šlo o to, co jsem v té kampani říkal a o myšlenky, které jsem chtěl prosadit. Ale asi je ten výsledek dobrý politický kapitál, a já cítím odpovědnost vůči těm zhruba 400 000 lidem, co mi dali hlas. Nechci to hodit za hlavu. Ještě jsem se nerozhodl, jakým způsobem budu pokračovat, o tom budu teprve přemýšlet.

Lidovky.cz:Nedostal jste už nějaké nabídky ke spolupráci?

Ne, ještě mi nikdo zatím neřekl, abych vstoupil do nějaké strany nebo za někoho kandidoval. Ale signály, že bych měl v politice jít dál a pokračovat, jsou.

Lidovky.cz: Každá pozice v politice má trochu jiné pravomoce, jiný vliv má prezident, premiér nebo činitel v lokální politice. Co z toho by vám bylo nejbližší?

Prezidentství pro mě bylo zajímavé v tom, že když se člověk vypracuje odspodu, tak může být sám za sebe a svobodný ve svém rozhodování vůči voličům. Ta určitá nezávislost, to, že člověk může pracovat pro veřejnost podle toho, co sám slíbil a není ovlivněn stranickými sekretariáty, to pro mě bylo velice zajímavé. Také jsem si říkal, že by bylo dobře, kdyby společnost měla prezidenta, který je nezávislý, který je nad politickým systémem a nemá vazby vůči politickým stranám. Takový prezident se může chovat nestranně. V tom pro mě byla zajímavá právě prezidentura. Takového prezidenta jsem chtěl mít.

Lidovky.cz: A další kroky v politice tedy nemáte konkrétně rozmyšleny?

Konkrétně zatím nemám.

Lidovky.cz:Apeloval jste na to, že naše společnosti potřebuje změnu. Jak tedy chcete bojovat dál, aby tato změna proběhla?

Já bych chtěl, aby se politika více přiblížila lidem, aby byla transparentnější. Chtěl bych pracovat na tom, aby se zlepšovala politická kultura v tom smyslu, že by lidé měli víc důvěry ve své reprezentanty, což je těžký úkol, který vyžaduje praktické kroky. Prezident by podle mě pro to mohl hodně udělat. Dá se na tom ale určitě pracovat i na nižší politické úrovni. Já se určitě budu společensky angažovat, přestože konkrétní kroky promyšleny zatím nemám.

Lidovky.cz: Změní se něco ohledně vaší lékařské činnosti?

Já se věnuji lékařské vědě, takže v tom budu dál normálně pokračovat. Přednáším na 1. lékařské fakultě a mám vědeckou práci, která zahrnuje experimenty a tak. Teď jsem si vyčerpal asi čtrnáct dní dovolené a dál budu normálně pokračovat ve své práci.