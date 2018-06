Jesenice v létě ožije svými vlastními obyvateli

JESENICE (Praha – Západ) Vzhledem k tomu, že Jesenice u Prahy není typickou turistickou destinací, nečeká nás v létě příval turistů. Naopak, život a chod města se přes léto zklidní. I dopravní zátěž se lehce zmírní. Jesenice však stále zůstává tranzitním místem pro cestující do Prahy a z Prahy na Sázavu, do Jílového, do Benešova atd.

Dlouhodobou snahou vedení města je vytvářet lidem žijícím v Jesenici domov, jak má být. Umožnit sousedům, aby se mohli potkat při společenských akcích, poznali se, vzájemně si mohli popovídat a pak už vědět, kdo je kdo. Na léto připravujeme v tomto duchu hudební sousedská setkání u naší malé kapličky sv. Prokopa v centru Jesenice. Tato setkání se stala za krátké tři roky již žádanou tradicí jesenického léta. Veliké oblibě, obzvláště u starousedlíků, se těší takzvaná Ovocná setkání, kdy místní kuchařky napečou dezerty ze sezónního ovoce a navzájem je pak ochutnávají a hodnotí.

Myslíme také na naše děti, které budou přes prázdniny mít možnost potkat se s kamarády jak na příměstských táborech, tak na klasickém táboře, které pořádají místní spolky a organizace.

A v neposlední řadě, připravujeme také letní kino, které se po předcházejících letech těší velké oblibě.

Jesenice tak v létě ožije svými vlastními obyvateli.

A co nás ještě čeká?

ČERVENEC 2018

14. sobota – Letní hudební večer s pěveckým sborem Jasenka – Průřez českou hudbou

19. čtvrtek – LETNÍ KINO – Bajkeři

22. neděle – Zdiměřice ovocné setkání 16 hodin (borůvky, maliny a ostružiny)

SRPEN 2018

11. sobota – Letní hudební večer – téma: Hawai

26. neděle – Kocanda ovocné setkání 16 hodin (švestky, jablka, hrušky)

30. čtvrtek – LETNÍ KINO – film podle hlasování veřejnosti