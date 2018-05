KAMU: Drastické diety? Hladovění? Už nikdy!

S přicházejícím létem začínáme řešit přebytečná kila nabraná v zimě a začínáme se pouštět do šílených, mnohdy drastických diet, které nejsou zdravé, ale hlavně se po nich člověk dost vážně trápí, působí to nevalně na naší psychiku a výsledek vlastně ani není tak převratný, jak jsme očekávali.

S hladověním totiž mohou velice snadno přicházet stavy emočního přejídání, následně deprese a nepříjemné stavy. A když už po pár měsících náročného snažení zhubneme, velice snadno se může dostavit jojo efekt a těžkou dřinou shozená kila jsou zpět. A mnohdy i v dvojitý dávce.

Diety jsou dle mého názoru na prd. A tak radím všem ženám i mužům, pusťte se do toho, ale vždy zdravou myslí a nejdříve si to srovnejte v hlavě. Zhubnout a cítit se dobře totiž nechceme jen na nadcházející léto, ale na celý život. A tak zdravá vyvážená strava jde ruku v ruce s pohybem, který je pro nás zdravý a naprosto přirozený.



Jako malá jsem závodně tančila, lyžovala, hrála tenis, dělala všechny sporty světa a milovala to. V 16-ti letech jsem se vším sekla, začala kouřit trávu, jíst všechno nezdravý jídlo světa a pařit klidně tři dny v kuse. Najednou jsem měla 92 kilo. Aha... A co teď. Měla jsem před maturitou a spadla do poruch potravy ve všech směrech.

Ze svýho těla jsem byla nešťastná, ale taky ne dost rozumná na to, abych s tím něco dělala.

Kamila KAMU Rundusová (28) Kuchařka a cestovatelka, která po ukončení školy vyrazila vařit na Nový Zéland. V rámci jejího kočovného života měla možnost vařit v michelinských restauracích i v pouličním bistru ve Vietnamu. Prošla kuchyní i Jamieho Olivera, který ji inspiroval k napsání vlastní kuchařky. Její první kniha Nejbarevnější kuchařka je souborem těch nejznámějších světových receptů, které Kamila doplnila o příběhy a povídky ze svých cest a již po měsíci se stala bestsellerem. Pro Českou Televizi natočila již dva kuchařsko-cestopisné dokumentární seriály (Vietnam a Mexiko) a nyní pracuje na své další knize, tentokrát o mexické kuchyni.

Nejbarevnější kuchařku koupíte ZDE.

Pro více receptů a tipů sledujte instagram:@chefkamu a FB: Kamu’s Mise en Place Pro videa z cest (+recepty) odebírejte youtube kanál: KORU Kamu Robi

Chtěla jsem zhubnout a střídavý přejídání, zvracení a hladovění rozhodně nebylo ideální cestou. Věděla jsem, že to není v pořádku, ale bylo to jako droga. Ničila jsem se a zároveň se nenáviděla.



To celý se odráželo na mojí psychice a já rozhodně nebyla tahle pozitivní šťastná holka plná života a energie. Byla jsem jinej člověk. Zdravě hubnout jsem začala pořádně až před šesti rokama, kdy jsem si řekla, že se tímhle stylem žití nehodlám zabít. Nejdřív jsem šla dobrovolně na psychiatrii, pak teprve k dietoložce, sestavili jsme jídelníček a já jí pravidelně půl roku navštěvovala. Začala jsem na sobě makat. Vyřadila jsem sladký, smažený, ale především prefabrikovaný hnusy plný éček a začala stavět na zelenině, masu a rybách.

Ráno si klidně dopřála spoustu sacharidů, večer už jen bílkoviny a spoustu zelenýho. Jedla jsem pětkrát denně a chodila pálit tuky do fitka a začala znovu tancovat. Dokonce trénovat malý děti, což pro mě byla úžasná motivace.

Dnes mě baví žít zdravě a hlavně zdravě vařit. Vymýšlet nový recepty, který mě nakopnou a po kterých nebudu funět půl dne. Vyměnit bílou rýži za quinoa nebo si odpustit rohlík a kousnout místo něj do semínkového chleba bez mouky plnýho bílkovin.

Zároveň si stojím za tím, že pokud se pravidelně hýbu, jakože sport miluju a zároveň miluju jídlo a to i to nezdravý, je dobrý (hlavně pro naši palici) klidně si nasypat krutony do česnečky a vytáhnout na lžíci rozteklej sýr nebo se u babičky zakousnout do borůvkovýho koláče. Jsme jenom lidi a neměli bychom si od života odpírat to, co máme rádi.

Bojuju za normální holky a kluky a zdravý sebevědomí. Za život bez studu a pocit pohody ve vlastním těle. V tomhle ohledu nejsem za extrémy. Neb je jasný, že nezdravý smažený jídlo je plný karcinogenů a tělu neprospěšných škodlivin. Ale to jsou i cigarety, alkohol a další látky. Hele, i já si sem tam dám panáka a k němu dlouhej kouř. A co.

Žijeme jenom jednou a život o dušený brokolici a vodě je nuda. Důležitá je kompenzace dostatečného příjmu antioxidantů, vitamínů a minerálů. Jednou za čas dám detox a cítím se skvěle. Tahle cesta je pro mě lepší, než si odepřít nějakou složku, kterou mám ráda, ze života úplně. Ať už je to cukr, alkohol, smažená jídla nebo třeba maso. Ale každý svého štěstí, ale hlavně těla a mysli strůjce. Každýho svobodná volba a především cesta a můj respekt všem, kteří mají v té své pevnou vůli a drží se jí.

Já jsem během cesty za zdravým tělem a zhubnutými kily svůj přístup k jídlu postupně změnila. Už nejím pětkrát denně, ale spíš třikrát a mezitím zobnu ořech, vypiju smoothie nebo zeleninovou šťávu. Omezila jsem příjem masa a mléčných výrobků o cca 80 procent a ještě víc se nakopla k jezení zeleniny a luštěnin. Mám víc energie a jde mi to mnohem mnohem líp.

Pár let jsem byla happy s váhou 70 kg a říkala si no co, vždyť jsem kuchařka a my můžem bejt oplácaný, ale minulej rok jsem se znovu kopla do zadku a za poslední rok mám dalších vysněných 12 kilo tuku dole. Což je kilo za měsíc a to je naprostý ideál. Jakmile zhubnete za měsíc osm kilo, je to špatně.

Teď už jen zpevňuju povolený tělo, starám se o volnou kůži pomocí lymfatických masáží a krémů na přírodní bázi a krásně se to hýbe.

Pokud by vás zajímalo víc tipů a rad, jak na zdravé hubnutí se zdravou myslí, připojte se k nám na Instagramu k výzvě pod hashtagem #bombimtoskamu a můj profil najdete pod přezdívkou @chefkamu. Denně přidávám různé tipy a triky na to, cítit se líp ve vlastním těle.

Jde o výzvu, kde nejde o to, abychom rychle shodili, co nejvíc tuku. Mně těch celkem 33 kilo taky trvalo pěknou řádku let.

Jde hlavně o to, abychom nakopli svoje zadky, přestali kňourat, že nám tady a tady visí něco z kalhot a začali pořádně a zdravě žít. Protože dobře jíst a hýbat se je naprosto přirozenej jev a přesně to zahejbe i s naší psychikou a je to dle mě rozhodně lepší, než sedět doma u televize a jíst štrúdl.

Tahle výzva je tu hlavně pro to, abychom se cítili skvěle a po jejím skončení do toho nespadli znovu. Je to totiž jenom začátek našeho novýho zdravýho já.

A hlavně musí to být zábava. Tak se pojďme bavit, dobře jíst, pít, cvičit a těšit se z toho. A to celý život. Žijeme ho přece jenom jednou a proč by nemohl být ve šťastném, krásném a zdravém těle.