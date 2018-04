Kari není nikdy dost. Zvláště s lilkem, koriandrem a thajskou bazalkou

S recepty na kari se to jen hemží, zaslouženě se předvádějí v plné kráse a já jsem si původně řekla, že recept na kari dnes dávat nebudu. Ale dobrého kari není nikdy dost! A tak vyzkoušejte tento recept s červenou kari pastou, lilkem a arašídovým máslem, surovinou, která vaše kari dostane do úplně jiných výšin.

Připravte si také bylinky, exotický koriandr, který právě pro aromatická semínka pěstovaly už naše babičky, takže se k němu v české kuchyni spíše vracíme, než abychom ho z ničeho nic objevili, a hlavně se podívejte po asijské bazalce. Bez těchto dvou silně aromatických bylinek, nebude kari splňovat mojí představu. Není to výmysl, je to fakt.



Thajská bazalka a koriandr

Thajská bazalka je vynikající a noblesní druh bazalky. Má sladkou chuť, přináší eleganci třeba při grilování. Dodá charisma každému kari i dalším pokrmům thajské, vietnamské a jiné asijské kuchyně, významně podporuje zažívání. Přidává se také jako hlavní bylinka do vietnamské polévky pho. Mám tip na její delší uchování: jednoduše ji dejte do misky s vodou a nechte ji celou ponořenou. Koupel jí svědčí, ne že ne.



Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou (vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Koriandr je jednou z nejstarších bylinek, byl využíván již ve starověkém Egyptě. Do severní části Evropy ho dovezli Římané, kteří používali koriandr společně s římským kmínem a octem ke konzervování masa.



Koriandr je podobný hladkolisté petrželi (v Číně je nazýván čínská petržel) a je univerzální svým využitím od květů, semen, stonků a listů až po kořeny, takže pokud máte koriandr na zahrádce, vyplatí se ho sklízet celý. Jeho silně aromatická příchuť láká, a třeba semena jsou nezbytnou surovinou při vaření a pečení. Převážně je sice spojen s asijskou a indickou kuchyní, kde má své pevné místo, tvrdí se však, že se u nás používal už dávno. Původně sice není tuzemskou bylinkou, ale pěstovat se dá v našich podmínkách běžně.

I doma si ho předpěstuji ze semínek a jakmile se oteplí, hned s ním na bylinkový záhon. Venku se mu daří lépe než v květináči doma, miluje totiž slunce. Koriandr je také prospěšný našemu zdraví, stimuluje tvorbu žaludeční šťáv a tím příznivě ovlivňuje trávení. Také při bolestech břicha, pocitu plnosti a nadýmání se podává čaj z koriandru. Významné a rozšířené uplatnění v gastronomii jen dokládá jeho příznivé schopnosti napomáhat trávení a pro asijskou kuchyni je předurčení.

Pro vegetariány i milovníky masa

Kari je vegetariánské jídlo, ale kdo si přeje maso, může klidně přidat pár kousků kuřecích prsíček. Pak pokračujte ve výběru další zeleniny, jen uberte trochu lilku. Lilek v tomto případě poslouží jako perfektní doplnění chutí, jednoduše přidá pokrmu tělo, tedy i strukturu kari.

Arašídové máslo umí perfektní burákovou chuť, zvolte to křupavé, nikoliv úplně hladké, které nemá tolik výrazných chutí. Protože arašídové máslo obsahuje dost tuku, je lépe použít kokosové mléko “light”, tedy méně tučné. Celkově jde s arašídovým máslem o souznění výborných chutí, červená pasta na kari jen lehce kari pikantně notuje. Závěrečné dochucení ale patří rybí omáčce, proto se kari vlastně nesolí, a limetkové šťávě.

Příprava je velmi jednoduchá. Jako u většiny thajských pokrmů si nejdříve připravte a nakrájejte všechny suroviny. Také si uvařte rýži, než vám krásně dojde, máte kari hotové. Nemusíte mít nezbytně pánev wok, tentokrát postačí hlubší větší běžná pánev. Kari je hotové do půl hodinky a ihned se servíruje. Lístky koriandru můžete dát i do vařené rýže basmati, krásně rýži osvěží a dochutí, to je samozřejmě návod jen pro milovníky koriandrových chutí. Někteří chuť koriandru stále zatracují. Nakonec opravdu vařte s bylinkami, které vám jsou sympatické, a pokud to koriandr právě není, nic se neděje, přidejte jen thajskou bazalku.

Kari s lilkem a burákovým máslem

Inspirováno Waitrose

2 lžíce neutrálního oleje, nejlépe slunečnicového



2 menší lilky



2 šalotky



100 ml thajské červené kari pasty



3 lžíce arašídového másla (křupavé, tzv. crunchy)



400 ml kokosového mléka light



1 lžička hnědého třtinového cukru



2 šálky mixu zelených fazolek, brokolice a mladých kukuřiček, cukety či jiné zeleniny



2 lžíce rybí omáčky



velká hrst thajské bazalky



velká hrst koriandru



2 limetky



rýže basmati k servírování



Nejdříve si uvaříme rýži basmati podle návodu, tedy propláchneme odměřené množství rýže v sítku studenou vodou, nasypeme do hrnce a zalijeme 2 až 2,5krát větším množstvím vody, než jsme dali rýže, a necháme přikryté vařit asi 10–12 minut.



Zatím si připravíme všechny suroviny pro kari. Nejdříve omyjeme lilky, odkrojíme stopky a nakrájíme na kostky asi 2 cm velké. Šalotku oloupeme a nakrájíme na jemné kostičky. Připravíme si také zeleninu, kterou budeme dávat až ke konci varu, takže omyjeme a nakrájíme fazolky, malé kousky brokolice a podélně rozpůlíme malé kukuřičky.

Kari s lilkem a arašídovým máslem je hotové za 30 minut

Do pánve dáme 1 lžíci oleje, zahřejme a osmahneme lilek asi 7 minut do zlatova a dáme stranou. Do pánve přidáme zbylý olej a osmahneme jen pár minut šalotku do zlatova. Stále mícháme. Nyní přidáme červenou kari pastu a vše společně osmahneme, aby pasta uvolnila svoji chuť a vůni. Poté přidáme cukr, arašídové máslo, lilek, kokosové mléko a 200 ml studené vody a vše zamícháme a pomalu vaříme za občasného míchání asi 10 minut, dokud nebude lilek měkký. Poté přidáme zbylou zeleninu, neoloupanou cuketu, zelené fazolky a brokolici a vaříme už jen asi 4 minuty, aby vše bylo na skus měkké. Ochutíme rybí omáčkou, šťávou z 1 limetky a přidáme hojně koriandr i se stonky a thajskou bazalku, pár bylinek si necháme na závěrečně servírování. Podáváme v miskách s rýží basmati a s kouskem limetky.