Konvička ušel trestu za nenávistné výroky. Zneklidňuje mě to, reaguje ‚šéf‘ muslimů

ČESKÉ BUDĚJOVICE / PRAHA Šéfa Ústředí muslimských obcí v ČR zneklidňuje, že vysokoškolský pedagog a protiislámský aktivista Martin Konvička ušel trestu za slovní útoky vůči muslimům na sociální síti Facebook. Policie pod dozorem státního zastupitelství nebyla schopná prokázat, že autorem nenávistných příspěvků je právě Konvička. Sám aktivista přitom o těchto výrocích veřejně mluvil, aniž by popřel jejich autenticitu.

„Pokud nelze prokázat, že to pan Konvička napsal sám na svém profilu, tak je to velmi špatné. Znamená to, že šíření nenávisti a vyhrožování na sociálních sítích má v Česku zelenou,“ reagoval pro Lidovky.cz předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muneeb Alrawi. „Představte si, že by nějaký muslim podobná slova napsal na adresu jiné skupiny obyvatel,“ podotkl.

Kriminalisté stíhali Konvičku kvůli několika výrokům, které se v roce 2014 a 2015 objevily na jeho profilu na Facebooku a jež mířily na muslimy. Nejvíce proslula výhrůžka, že Konvička a lidé z jím řízeného sdružení Blok proti islámu v případě vítězství ve volbách namelou vyznavače islámu do masokostní moučky. Řečí trestního zákona takové vyjádření odpovídá podněcování nenávisti vůči skupině osob, což se trestá až třemi roky vězení.

Vyšetřování ale skončilo na tom, že kriminalisté nebyli schopní doložit Konvičkovo autorství. Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích posvětilo zastavení stíhání 27. dubna. „Problematika souvisí s kybernetickým prostředím a prostředím internetu a sociálních sítí obecně a vystupováním různých osob v tomto prostředí,“ neurčitě vysvětlil serveru Lidovky.cz šéf českobudějovických žalobců Ivo Dvořák, proč policie v tomto ohledu neuspěla.

Rozhodnutí státního zastupitelství ostře kontrastuje s tím, že Konvička o inkriminovaných výrocích v minulosti veřejně mluvil. Právě zmíněné verbální ataky na muslimy na jeho facebookovém profilu vedly k tomu, proč si ho 12. srpna 2015 pozvala k rozhovoru internetová televize DVTV. Aktivista v interview své autorství nepopřel. Naopak z jeho odpovědí vyplývalo, že příspěvky napsal.

‚Toto je naprosto příměř přehnaný‘

„Toto je naprosto příměr přehnaný. Nic víc. Jak jsem říkal, 50 tisíc replik (na Konvičkově facebookovém účtu, pozn. aut.). Kolik jich ještě máte? Tak tři asi ještě. Já vím, co tam máte, že jo, protože už jsem všechny tyhle ty věci opakovaně viděl. Tak pokračujem,“ vysvětloval Konvička moderátoru Martinu Veselovskému, jak myslel výroky o muslimech a masokostní moučce.

Konvička serveru Lidovky.cz odmítl odpovědět na otázku, zda příspěvky pod jeho jménem napsal někdo jiný. Nicméně z jeho vyjádření plyne, že jeho úspěch v souboji s policií je především dílem advokátů. „Byl jsem roky trestně stíhán, seznámil jsem se se spoustou kliček a triků. A naučil jsem se, že v některých věcech platí mlčeti zlato,“ uvedl pro Lidovky.cz s tím, že rozhodnutí žalobce vnímá jako vítězství podle práva.

Odepřel také odpověď na otázku, proč ve zmíněném rozhovoru pro DVTV autorství protimuslimských prohlášení nepopřel. Podle právničky Kláry Kalibové, která se specializuje na zastupování obětí trestných činů z nenávisti, jako jsou třeba výhrůžky menšinám, je rozuzlení Konvičkovy kauzy příkladem, jak české orgány nejsou v této trestní problematice důsledné.

Konvička už byl jednou obžalovaný

„Z pohledu státního zastupitelství a policie je to příliš subtilní trestná činnost, aby do toho daly veškerou energii,“ uvedla pro Lidovky.cz Kalibová. Nicméně policie má k ruce všechny potřebné nástroje, aby dokázala nade vší pochybnost doložit původ nenávistných výroků. Součástí Národní centrály proti organizovanému zločinu je odbor kybernetické kriminality, stejně tak má policie účinný prostředek pro spojení s odpovědnými orgány Facebooku.

Konvička v DVTV Martina Konvička vystoupil v DVTV 12. srpna 2015. Přinášíme vybrané pasáže, které zmiňovaly i inkriminované výroky (celý rozhovor zde):



Martin Veselovský: Na druhou stranu taky čtu další vaše vyjádření: "Pokud se, milí politici, nerozhoupete, tak vstoupíme do politiky a vyhrajeme volby. A jako vítězové voleb, vás milí muslimové, nameleme do masokostní moučky." Víte, jak se dělá masokostní moučka?

Martin Konvička: Po pravdě ani ne, ale toto je...

M.V.: A chcete to říct?

M. K.: Toto je naprosto příměr přehnaný. Nic víc. Jak jsem říkal, 50 tisíc replik. Kolik jich ještě máte? Tak tři asi ještě. Já vím, co tam máte, že jo, protože už jsem všechny tyhle ty věci opakovaně viděl. Tak pokračujem.

(...)

M.V.: Pane Konvičko, vy se snažíte tlumit strach z islámu a z muslimů a používáte namelení do masokostní moučky, používáte plyn, koncentráky...

M.K.: Rétorická figura v prvním případě. Opravdu naprosto hypotetická debata o vedení války, kterou ani jeden z nás nevede ve druhém a třetím případě.

Podle ní platí pravidlo, že pokud vyšetřovatelé v určení autora příspěvků neuspěli, případu nepřiřadili patřičnou prioritu. Na detektivy pak taková kauza klade mnohem vyšší nároky v situaci, pokud se podezřelý k sepsání příspěvků nepřizná. Lze se domnívat, že to byl i Konvičkův případ. „Část policistů není zdatná v IT. Část policistů, která je zdatná v IT, není zdatná v hate crime. Tyhle dvě specializace jsou poměrně unikátní,“ podotkla k tomu Kalibová.

Konvička, jinak také pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, už přitom měl do soudní síně nakročeno. Státní zástupce Josef Richtr ho v dubnu 2016 obžaloval, jenže soud mu spis vrátil zpátky. Podle soudu policie selhala právě v jednoznačné identifikaci autorství výroků. Žalobce Richtr následně odešel pracovat jinam, loni v dubnu si tak dozor přebral jiný státní zástupce. Už tehdy Lidovky.cz informovaly, že kauza nejspíš vyšumí (více zde).

Předseda muslimských obcí Alrawi i v souvislosti s Konvičkovým případem mluví o tom, že se v Česku za poslední roky atmosféra vůči jeho souvěrcům přiostřuje. „Když se podíváme, jakým způsobem uprchlická krize, která se Česka skoro vůbec nedotkla a ve které muslimové v Česku nehráli žádnou roli, dokázala extrémně negativně ovlivnit postoj většinové společnosti vůči muslimům, tak si bohužel člověk uvědomí, jak se věci jednoduše a rychle můžou zvrtnout,“ řekl.