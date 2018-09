Kopeček zmrzliny za 3 koruny? ‚Netušil jsem, co se strhne. Za tři dny jsme prodali skoro tunu zmrzliny’

Malá zmrzlina za 3 a velká za 9 korun? Ano, čtete dobře. Díky nízkým „retro“ cenám se v ulici Průběžná v pražských Strašnicích táhne fronta celou ulicí. Na nejlevnější zmrzlinu v Praze si vystojíte více než hodinovou frontu.

Nová zmrzlinárna Crème de la Crème v pražských Strašnicích má první týden zaváděcí ceny, takové retro, jako z 80. let. Na zmrzlinu si ale počkáte, možná i něco přes hodinu. Fronty se od pondělí táhnou celou ulicí. Za necelé tři dny se prodala už tuna sladké ledové pochoutky.



„Fronty nám vyrazily dech. Původně jsem ve Strašnicích chtěli otevřít pouze výrobnu zmrzliny, což jsme si nakonec rozmysleli a k ní otevřeli i výdejnu pro lidi. I když samozřejmě jsem měl hrůzu z toho, že do Strašnic nebude nikdo jezdit, přece jen od centra to není nejblíž,“ říká majitel zmrzlinárny Honza Hochsteiger, kterému se přezdívá pan Zmrzlinka.



A dodává: „Přemýšlel jsem proto, jak bych lidi nalákal, to přiznávám. Napadlo mě, že když jsme provozovnu zařídili v retro stylu a vybavení sehnali po bazarech, mohli bychom nasadit i retro ceny třeba z 80. let. Stejně jsem ale nevěřil, že to bude mít takový úspěch. O akci jsme informovali jen na našem Facebooku. A v pondělí se prodalo 400 kg zmrzliny, tolik jsem ji nikdy za den neprodal ani na Národní. V úterý to bylo 350 kg a lidé stáli frontu, dokud jsem neprodal všechno,“ usmívá se Hochsteiger. Ve středu se fronty ještě prodloužily a prodaných kilogramů přibývá.



Lidé z ulici, ve které zmrzlinárna v pondělí otevřela se často chodí ptát, co se děje a jestli se třeba nestala autonehoda. „Těší mě, že je fronta každý den delší a delší, i když už pomalu nestíháme. Uvidíme, jak to bude vypadat v pátek,“ říká majitel.