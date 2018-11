Americkou Národní knižní cenu získala Sigrid Nunezová za román Přítel

New York Americkou národní knižní cenu za beletrii získal letos román Sigrid Nunezové The Friend (Přítel), který agentura AP charakterizovala jako meditativní příběh o truchlení, knihách a jednom výjimečném psovi. Literární ceny se rozdávaly na středečním slavnostním večeru v New Yorku a kromě beletrie byla oceněna i díla v kategorii literatury faktu, poezie a překladových knih.

Národní knižní cena (National Book Award) bývá označována za druhé nejvýznamnější americké literární ocenění po Pulitzerově ceně. Nejsledovanější kategorii beletrie vyhrála autorka, jejíž rodinné kořeny sahají díky matce do Německa a díky otci do Panamy a Číny.

„Myslela jsem si, že psaní je něco, co můžu dělat o samotě a vskrytu, v soukromí svého pokoje. Mám to štěstí, že jsem objevila, jak psaní knih dokáže udělat zázrak - člověk je zároveň mimo svět a zároveň jeho součástí,“ řekla Nunezová při přebírání ocenění, které je spojeno s finanční odměnou 10 000 dolarů (asi 230 000 korun).



Porota letos vybírala z celkem 1600 knih, které přihlásili nakladatelé. V oblasti poezie cenu udělili Justinu Philipu Reedovi za sbírku Indecency (Neslušnost), v kategorii populárně-naučných knih zvítězil Jeffrey C. Stewart díky biografii filosofa Alaina Lockea nazvané The New Negro: The Life of Alain Locke (Nový černoch: Život Alaina Lockea).