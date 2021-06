Elton John: Pobrexitové restrikce nás mohou připravit o celou generaci talentů

LONDÝN Britský zpěvák a skladatel Elton John varoval poslance, že britský hudební průmysl by kvůli pobrexitovým omezením mohl ztratit celou generaci hudebních talentů. Náklady na víza pro cestování z Británie do zemí Evropské unie jsou podle něj tak vysoké, že mnoha mladým hudebníkům znemožní podniknout evropské turné a získat nezbytné zkušenosti pro rozjezd kariéry, napsala stanice BBC.

„Chtěl bych jasně říct, že turné s povoleními a vízem zdarma nejsou důležitá kvůli mně a umělcům, kteří zaplní haly a stadiony. Nejzávažnější je dopad na budoucí generaci hudebníků a začínajících umělců, jejichž kariéry se kvůli téhle nesnesitelné hře na svalování viny zastaví dříve než vůbec začnou,“ uvedl Elton John a situaci popsal jako „blížící se katastrofu“.



Poslanci si vyslechli vzkaz od Eltona Johna na zasedání výboru pro digitalizaci, kulturu, média a sport, který jednal o vízech pro lidi z kreativního průmyslu.



Před ekonomickými dopady víz varoval poslance také hudební agent Craig Stanley. Američtí umělci si podle něj při cestách do Británie najímají až v 90 procentech případů místní vybavení a pomocný personál, který pak poskytuje zázemí pro hudebníky i v evropské sedmadvacítce. Pokud jim budou víza komplikovat vystupování, mohli by své koncerty přesunout do jiných zemí, které mají vstřícnější vízovou politiku, cituje Stanleyho BBC.

Poté, co Británie na konci minulého roku opustila Evropskou unii, byly znovu zavedeny kontroly na hranicích a pohyb lidí mezi oběma oblastmi se značně zkomplikoval. Nová pravidla cestování a vstupu na pracovní trh začala platit od 1. ledna letošního roku po komplikovaném vyjednávání na uspořádání vztahů po brexitu.