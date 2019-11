Irská krev. Zpěvák Ed Sheeran je možná příbuzným mafiána ze Scorseseho očekávané novinky

Britský herec Stephen Graham prozradil, že populární zpěvák Ed Sheeran má být příbuzným skutečného mafiána Franka Sheerana, hlavního hrdiny biografického filmu Irčan (The Irishman) režiséra Martina Scorseseho. Filmového Sheerana si zahrál herec Robert de Niro.

Frank Sheeran (Robert De Niro) sice pochází z chudé rodiny, ale vypracoval se až na špičkového gangstera a nelítostného zabijáka. Údajně vlastnoručně připravil o život 25 lidí. Jedním z nich byl i známý mafián Jimmy Hoffa (Al Pacino). Snímek vznikl na motivy knihy Irčan aneb Tak vy malujete kvartýry (česky Leda, 2018) spisovatele Charlese Brandta. Zabiják Sheeran by ale mohl být příbuzným s jedním z nejpopulárnějších hudebníků současnosti, zrzavým Edem Sheeranem.

O rodinné spřízněnosti měl s ostatními mluvit sám zpěvák. „Jsou příbuzní, víte? Přísahám Bohu, přísahám na život mé babičky. Ed mi řekl, že Frank Sheeran byl jeho vzdálený strýc,“ popsal situaci Graham v rozhovoru pro britský deník The Sun.



I přes to všechno je ale genetické spojení mezi mafiánem i zpěvákem poměrně nejasné. Deník The Daily Mail provedl výzkum 150 let Sheeranovy rodové linie a přišel s jasným výsledkem, že Frank Sheeran nemůže být Edovým strýcem. Zároveň deník ale přiznává, že by oba mohli být vzdálení bratranci.

Opravdu dlouhý film



Společnost Netflix potvrdila, že snímek bude mít ohromnou stopáž 210 minut, tedy 3,5 hodiny. Díky tomu bude o devět minut delší než pověstně dlouhý Pán prstenů: Návrat krále (2003) ve standardní verzi. Letošní velkolepá podívaná Avengers: Endgame dokonce na Irčana ztrácí celých 28 minut.



O nejdelší film historie ale nepůjde. Když pomineme různé umělecké (artové) filmy, sestříhané režisérské verze a jiné experimenty, je nejdelším „standardním“ snímkem Jih proti Severu (1939). Výpravná podívaná z americké občanské války s Clarkem Gablem a Viviene Leighovou má stopáž 238 minut. Kriminální drama Tenkrát v Americe (1984) režiséra Sergia Leoneho má v základu 229 minut. V tomto filmu také hraje hlavní roli Robert De Niro.

Robert De Niro je dvorním hercem Martina Scorseseho, vystupoval hned v devíti jeho filmech. Pro Ala Pacina půjde ale o úplně první spolupráci s oceňovaným režisérem, který má na kontě filmy jako Vlk z Wall Street, Mafiáni nebo Zuřící býk. Scénář k Irčanovi napsal taktéž velmi oceňovaný Steven Zaillian (Americký gangster, Tlumočnice, Schindlerův seznam). Film je rozhodně v dobrých rukou. O tom se diváci na Netflixu přesvědčí již 27. listopadu. Kritika ale snímek velice chválí.