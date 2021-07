Kam svatí odcházejí zemřít. Příběhový předchůdce kultovní Rodiny Sopránů se představuje

NEW YORK Film Všichni svatí mafie (The Many Saints of Newark) režiséra Alana Taylora (Thor: Temný svět, Hra o trůny) je dějovým předchůdcem oblíbeného seriálu. Michael Gandolfini ve filmu ztvární mladší verzi postavy, která proslavila jeho otce Jamese.

V šedesátých letech minulého století to ve městě Newark v americkém státě New Jersey pořádně vře. Napětí mezi gangy neustále roste a sebemenší záminka může vyvolat válku. Do mafiánské skupiny Italoameričanů ale přichází mladý Tony Soprano (Michael Gandolfini). Pod vedením svého strýčka Dickieho Moltisantiho (Alessandro Nivola) se z Tonyho stává obávaný gangster a legenda, kterou fanoušci již moc dobře znají ze seriálu Rodina Sopránů. Příběh bude vycházet ze skutečné události. V roce 1967 se v Newarku odehrála série krvavých střetů mezi italskými a afroamerickými gangy. Zabito bylo 27 lidí, dalších 700 bylo zraněno. Hlavní roli mladého Tonyho Soprana ztvární Michael Gandolfini, syn Jamese Gandolfiniho, představitele Tonyho v původním seriálu. James Gandolfini zemřel v roce 2013 na selhání srdce. Kromě výše zmíněných herců si ve filmu zahrají i Leslie Odom Jr, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossiová nebo Ray Liotta, jehož už proslavila jedna gangsterská role ve filmu Mafiáni (2002).

Seriál Rodina Sopránů (The Sopranos) vytvořil americký scenárista a producent David Chase. Mezi roky 1999 až 2007 natočila televize HBO deset sérií. Seriál zručně kombinoval rodinné drama s realitou organizovaného zločinu, za což ho kritika označovala za jeden z nejlepších seriálů televizní historie. To se odrazilo i na cenách Emmy, televizních Oscarech - Rodina Sopránů si celkem vysloužila 111 nominací v různých kategoriích. Ve 21 případech nominace i proměnila.