Knihy pro děti a mládež. Věnujte Deník Dory Grayové nebo příručku pro budoucí meteorology

PRAHA Přestože knižní trh zpomalil a spousta z plánovaných knih vyjde v jiných termínech, objevila se řada bohatě ilustrovaných knih pro děti, které v mnohých případech potěší i dospělé čtenáře. V tipech najdete atlas, meteorologickou příručku, fantasy nebo dobrodružný román.

Májina zahrada

Nakladatelství Host se rozhodlo s jistou nadsázkou propagovat Májinu zahradu jako příručku urban-gardeningu pro hipstery od 3 let. Příběh Májiny zahrady je vcelku prostý. Mája se z domku na vesnici odstěhuje do města, kde ji chybí příroda. „Mezi vysokými domy není ani kousek místa, kde by mohly růst narcisy či jabloně. Když je Mája namaluje na chodník křídami, déšť je za chvíli spláchne. A když konečně najde park, je celý vysypaný drobnými kamínky a nikde ani kytička. Nakonec ji zbloudilý ptáček zavede k pohádkově krásnému květinářství — jenže tam mají zavřeno. Copak v tomhle městě opravdu vůbec nic neroste? Roste! Chodníkem prorazil malý výhonek! Mája si ho vezme a uloží do své sklenice na poklady,” píše Host. Australská ilustrátorka Anna Walker doplnila text celostránkovými ilustracemi, které ukazují, že trochu přírody může mít doma každý. Májina zahrada se v roce 2018 se dostala na seznam nejlepších ilustrovaných knih deníku The New York Times. Překladu se zhostila Lucie Bregantová.

V loňském roce vydalo nakladatelství Host další zajímavou ilustrovanou knihu, která se věnuje zeleni ve městě. Kdo roste v parku ilustrovala Oksana Bula, která zaujala české čtenáře knihou Medvěd nechce jít spát nebo jeho pokračováním Jak tukoni zachránili strom.

Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech

Populární Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech se dočkal pokračování. Maja Säfström se v druhém díle věnuje legračním faktům o mláďatech zvířat. I v tomto případě obsahuje atlas jednoduché černobílé ilustrace. Čtenáři se mohou mimo jiné dozvědět, že plameňáci krmí svá mláďata červeným mlékem rovnou ze zobáku, díky čemuž bílá či šedivě zbarvená mláďata zrůžoví. Ohledně mořských koníků zase zjistí, že s mláďaty zabřezne samec nikoli samička. O vydrách se naučí, že mláďata po narození neumí plavat, takže několik měsíců života se ve vodě drží na matčině bříšku. Ilustrovaný atlas legračních faktů o zvířatech přeložila Kateřina Stupková.

Králík je taky jenom člověk

Pro ty nejmenší čtenáře (od tří let) vydalo nakladatelství Pikola příběh o životě králíka. „Tato knížka je velmi upřímným a velmi osobním vyprávěním o životě jednoho králíka. O mně. Pamjeti se tomu říká, nebo byokrafye… Divíte se? A proč by zrovna králík nemohl mít svoji knížku? Povím vám, jak se nám králíkům žije na světě, o dnech strávených v krabici a taky o své rodině – o Střapaté, Fousatém a dalších lidech, které jsem potkal,” píše Pikola. Knihu napsala a ilustrovala Ilona Komárková, taktéž vystupující pod označením Komára. Ilona Komárková pro Pikolu ilustrovala také sérii Emil a upíři. V prvním díle dojde Emilovi pohled z Hrobu. Emil si vždy myslel, že nemá žádnou babičku ani dědečka, nakonec ale zjistí, že žijí a pracují na hřbitově. Mají obrovského psa a od rána do večera jedí česnek. Na hřbitově se totiž ukrývá rodinka vyhládlých upírů. Na Emila tak čekají skutečně dobrodružné prázdniny.

Honzík, ochránce parku

„Malý Honzík, mihule Mahule a další hrdinové z Průhonického parku před sebou mají velký úkol – zjistit, kdo tam způsobuje pohromu, a škůdce chytit. Budou potřebovat pomoc tajemného siláka, nebo si poradí sami? Jak jim pomůžou listíci, peckánci a zlatušky? A co se vlastně stane, když se někde usadí nepůvodní zvířecí druh?” ptá se v anotaci nakladatelství Pointa. Pointa je relativně stále nový projekt společnosti Albatros Media, jehož cílem je vydávat knihy prostřednictvím crowdfundingu. Lidé se mohou složit na knihy, které jim připadají zajímavé. Projekt je určený zejména začínajícím autorům a též těm, kterým nevyhovují tradiční nakladatelství. Honzík, ochránce parku Drahomíry Srdečné vyšel jako česko-anglická kniha a je tak vhodná pro ty čtenáře, kteří se učí anglicky. Knihu doplnily ilustrace Michala Rumleny.

Chmatákovi a velká narozeninová loupež

Pro školní děti od šesti let vydalo nakladatelství Pikola příběh Anderse Sparringa o rodině Chmatákových, kterým se líbí věci, které nejsou jejich. „Nemůžou si zkrátka pomoct. Tedy aspoň tatínek Mstiboj, maminka Mája a jejich dcera Berta. Trochu si ale dělají starosti o malého Tondu. Tonda má rád pouze to, co se smí. A nikdy si nic nebere bez placení. Co z něj jenom bude? Navíc má Tonda brzy narozeniny a ze všeho nejvíc si přeje obří lízátko z výlohy Hermíniných laskomin. Dostat se k němu ale není žádná hračka. Chmatákovi dělají, co je v jejich silách. Jenže času je málo a soused, pan Polda, slídí za oknem a strká nos, kam nemá…” V knize nechybí ani ilustrace, jichž se zhostil Per Gustavsson. Překladu se ujala Jana Michalíková. Pro čtenáře, kteří mají v oblibě zločiny a zejména též jejich řešení, vydalo nakladatelství Fragment velkoformátovou ilustrovanou knihu Staň se detektivem. Na čtyřiceti šesti stranách mohou čtenáři řešit na základě stop celkem osm případů. Od napadení hráče hokeje, přes loupež v galerii až po sabotáž na palubě lodi. Každý případ obsahuje popis toho, co se stalo a přibližně 7-8 stop, které vedou k odhalení pachatele. Na konci knihy se nachází řešení jednotlivých případů.

Předpovídej počasí

Nakladatelství Paseka vydalo knihu pro starší děti, které zajímá počasí a práce meteorologa. V knize se čtenáři dozví, jaký vliv má počasí na psychickou a fyzickou pohodu nebo jak se předpovídalo počasí bez superpočítačů. Autorky meteoroložka Dagmar Honsová a Martina Součková z Českého hydrometeorologického ústavu vysvětlují technické pojmy a termíny i běžné přírodní jevy jako bouřka nebo sněhová vločka. Knihu doplnily ilustrace Marie Štumpfové. Ta v knize zobrazila například meterologickou stanici, družice nebo vypouštění radiosondy. Beaufortovu stupnici větru zpracovala do podoby dvoustránkového komiksu, který začíná vánkem a končí orkánem převracejícím auta. „Druhá polovina se věnuje praktickému cvičení – fyzikálním pokusům, které vysvětlují základní principy a rovnice nejen v atmosféře. Čtenáři a čtenářky si plněním těchto úkolů vyzkoušejí některé konkrétní činnosti z práce meteorologa,” uvádí nakladatelství Paseka.

Ledová obluda

„Elsie vyrůstá bez rodičů na ulicích viktoriánského Londýna. Když jednoho dne uslyší o tajemném chlupatém mamutovi objeveném na severním pólu, rozhodne se zjistit o ledové obludě víc. Netrvá dlouho a Elsie stojí mamutovi tváří v tvář, lépe řečeno tváří v dlouhatánský chobot. A největší dobrodružství jejího života začíná!” popisuje obsah Ledové obludy nakladatelství Argo, které humorně-dobrodružný příběh vydalo. Kniha potěší zejména ty, kteří fandí grafickým úpravám textu. Ledová obluda využívá různých fontů, velikostí písma a jednotlivá slova velmi často zakomponovává do obrázků. Ilustrace Tonyho Rosse jsou k vidění prakticky na každé stránce. Překladu nejrozsáhlejšího díla oblíbeného dětského autora Davida Walliamse se zhostila Veronika Volhejnová. U Arga vyšla v minulosti například jeho Babička drsňačka.

Deník Dory Grayové

Naďa Reviláková vyhrála se svým rukopisem Deník Dory Grayové literární soutěž nakladatelství Albatros o nejlepší příběh na téma odvaha. Autorka sepsala příběh o Haně, které rodiče oznámí, že se budou stěhovat z města na venkov, čímž jí převrátí svět vzhůru nohama. „Hanka svůj nový domov nenávidí, dokud náhodou na půdě nenajde tajemný starý sešit - deník Dory Grayové. Rozhodne se, že začne po osudu jeho autorky a její zmizelé židovské kamarádky pátrat a že zjistí, co se s nimi stalo,” uvádí Albatros. Kniha nenásilnou formou zpracovává dobu druhé světové války, deportaci Židů i nucené stěhování Čechů z jejich domovů. Knihu doplnily ilustrace Terezy Janákové laděné do modro-hnědo-žluté. Doporučený věk je pro čtenáře od 13 let.

Holubice a had

Z fantasy mezi čtenáři v poslední době boduje zejména Holubice a had. Jedná se o první ze dvou dílů čarodějnické fantasy. „Louise le Blancová před lety uprchla od všeho, co znala, a skryla se v ulicích Cesarine. Odvrhla svou magii a začala přežívat jen díky tomu, co se jí podařilo ukrást. Čarodějnice jako Lou tady lidi loví. Bojí se jich. A upalují je. Reid Diggory zaslíbil svou duši církvi jakožto chasseur a celý život žil podle jediného přikázání: nenecháš čarodějnici naživu. Jeho cesta se s Louinou nikdy neměla zkřížit, ale zákeřný úskok je donutí k nemožnému spojení: svátosti manželství,” popisuje nakladatelství CooBoo, pod jehož hlavičkou kniha vyšla. Holubice a had z pera Shelby Mahurin přeložila Petra Miketová. Ocení jej hlavně čtenáři, kteří hledají zajímavou romantickou zápletku.

Převorství u pomerančovníku

Další zajímavé fantasy vyšlo u nakladatelství Host. Rod Berethnetů vládl v Inyské říši po tisíce let. Královnu Sabran devátou čeká důležitý úkol, vdát se a porodit dědičku, aby svou říši ochránila před zkázou. K jejím dveřím se ale plíží hrdlořezové. „Ead Duryanová je u dvora jednou z mála cizinek. Vypracovala se na pozici dvorní dámy, ve skutečnosti ovšem zůstává věrná utajenému společenství Rudých panen. Nespouští oči z královny Sabran a pomocí magie ji tajně chrání. Na opačné straně temného moře se Tané celý život cvičí v bojovém umění, aby se mohla stát dračí jezdkyní. Okolnosti ji však doženou k rozhodnutí, které ohrozí celou její budoucnost. Západ a Východ tvrdošíjně odmítají spolupracovat, ale síly zla procitají z tisíciletého spánku…” píše Host. Dílo Samanthy Shannon čítající na 850 stran přeložila Lenka Kapsová.