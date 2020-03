Kontroverzní Woody Allen své memoáry zatím nevydá. Nakladatelství je kvůli protestům nakonec odmítlo

PRAHA Nakladatelská skupina Hachette v pátek zrušila plánované vydání pamětí režiséra Woodyho Allena s názvem Apropos of Nothing (Co se týče ničeho). Důvodem bylo nařčení, že Allen sexuálně obtěžoval svou vlastní dceru. Stejné nakladatelství přitom vydává i knihu Ronana Farrowa, která se sexuálními přečiny Woodyho Allena zabývá. Několik desítek zaměstnanců nakladatelství na protest proti vydání filmařových pamětí ve čtvrtek stávkovalo.

„Zrušit vydání Allenovy knihy bylo těžké rozhodnutí. (Hachette) bere vztah s autorem vážně,“ oznámilo nakladatelství, podle něhož společnost k podobným krokům přistupuje výjimečně. „Vydali jsme mnoho rozporuplných knih a v budoucnu budeme s jejich vydáváním pokračovat. Jako nakladatelství se neustále snažíme dát prostor různým názorům a protikladným pohledům na věc.“

Nakladatelství se minulý tok podařilo získat práva na vydání Allenových memoárů nazvaných Apropos of Nothing (Abych na nic nezapomněl). Oficiální datum vydání 7. dubna rozlítilo zaměstnance, kteří si mysleli, že společnost nakonec knihu nevydá. Woody Allen je jedním z nejvlivnějších režisérů na světě. Před pár lety jej ale ze sexuálního zneužívání, kterého se měl režisér dopustit zhruba před třiceti lety, obvinila vlastní dcera Dylan Farrowová. V roce 2014 Farrowová případ připomněla otevřeným dopisem, který zaslala do deníku The New York Times. V prosinci 2017 pak napsala sloupek, v němž vinila veřejnost z toho, že v rámci #MeToo Allena ušetřila. Tato kauza stála za symbolickým vyloučením Allena z Hollywoodu. To i přes fakt, že režisér veškerá nařčení dlouhodobě popírá. S vydáním Allenových pamětí nesouhlasili ani zaměstnanci Hachette, kteří podle agentury DPA „solidárně stojí za Ronanem Farrowem, Dylan Farrowovou a oběťmi sexuálního násilí“. Zajímavostí je, že Allenův syn Ronan Farrow je tím, kdo svými články o producentovi Harveyemu Weinsteinovi celé #MeToo rozpoutal. Farrow navíc u dceřiného nakladatelství společnosti Hatchette nedávno vydal svou knihu Catch and Kill o „lovu“ sexuálních predátorů. V knize také popisuje traumata, která měl Woody Allen svými sexuálními přečiny způsobit celé rodině. Když se dozvěděl, že ta samá společnost vydá i knihu jeho otce, chtěl s ní přerušit veškerou spolupráci. Než společnost Hachette práva na memoáry koupila, režisér měl údajně problém je udat. O knihu nebyl zájem. Podle deníku The New York Times Allen oslovil čtyři největší americké nakladatele, ale dočkal se jen odmítavých odpovědí. Někteří z nakladatelů si hotový rukopis knihy odmítli byť jen přečíst. Nyní tak nepochodil ani s Hatchette a je otázkou, zda je po současných problémech udá někde jinde.