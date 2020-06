Režisér Spike Lee na sociálních sítích zveřejnil svůj krátký film o protestech i se záběry George Floyda

FILADELFIE Afroamerický režisér sestříhal svůj vlastní film Do the Right Thing (Udělejte správnou věc) z roku 1989 a doplnil ho drastickými záběry ze zatýkání George Floyda. Výsledný krátký film se stal na internetu virálním.

V krátkém filmu nazvaném Tři bratři (3 Brothers) propletl Spike Lee smrt George Floyda, smrt Erica Garnera z roku 2014 a smrt svého hrdiny Radia Raheema z filmu Do the Right Thing. „Přestane se někdy historie opakovat?“ ptá se Lee v prvních minutách filmu. Všichni tři bratři, jak je sám režisér nazývá, zemřeli po brutálním zákroku policie.

Spike Lee promluvil i v raním vysílání televize CNN, kde svůj krátký snímek poprvé představil. „Proč někteří lidé stále nedokážou pochopit, proč se takto chováme,“ obhajoval režisér americké protestující. „Není to nic nového. Viděli jsme protesty v šedesátých letech nebo vraždu Martina Luthera Kinga. Vždy, když se něco špatného stane a hlas lidí není vyslyšen, tak na sebe pochopitelně musí upozornit jinak,“ dodal. Zároveň prohlásil, že celá Amerika je postavená také na zabíjení menšin. „Základ Spojených států je položen na krádeži země od původních obyvatel, genocidě a otroctví,“ prohlásil. 3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020