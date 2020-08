‚Budu jako Belmondo.‘ Jean-Claude Van Damme chystá na Netflixu velkolepý návrat

LOS ANGELES Slavná belgická „mlátička“ Van Damme se po několika béčkových snímcích pokusí oživit svou zašlou slávu. Pomůže mu v tom zábavní gigant Netflix. Snímek The Last Mercenary (Poslední žoldák) bude odlehčenou akční komedií.

Jean-Claude Van Damme se proslavil vysokorozpočtovými akčními hity z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Ačkoliv je jejich filmařská kvalita spekulativní, snímky jako Krvavý sport (1988), Kickboxer (1990) nebo Univerzální voják (1992) jsou dodnes v živé paměti těch, kteří s nimi vyrůstali. Pak se ale stal závislým na kokainu a producenti s ním nechtěli pracovat. Van Damme stále hrál (dokonce psal i scénáře a režíroval), ale k dřívější slávě se již nikdy nevrátil.

To by čistě teoreticky mohla změnit společnost Netflix, která s Van Dammem podepsala smlouvu. Posledním hercovým kouskům škodily hlavně malý rozpočet a omezená distribuce, což u amerického zábavního gigantu opravdu nehrozí.



Snímek The Last Mercenary bude vyprávět příběh tajného agenta, jenž se musí vrátit do Francie, když je jeho syn obviněn z pašování drog. I přes vážné vyznění zápletky Van Damme prohlásil, že se diváci mají těšit spíše na akční komedii. Dodal, že se chystá ztvárnit svou vlastní osobitou verzi Jeana-Paula Belmonda.

Snímek pod taktovkou režiséra Davida Charhona (Nepoužitelní, Švihák ajťák) právě vzniká ve Francii. Scénář napsal Ismaël Sy Savané (Den dobytí Bastily, Frank a Lola) Zatím není jasné, kdy se film na službu Netflix dostane.