RECENZE: Jak nezkrotný Brit vyhrál Američanům závod s Italy. Bale s Damonem pálí brzdové kotouče

Le Mans je závod, ve kterém závodní vozy jezdí rovných 24 hodin po okruhu tvořeném převážně venkovskými silnicemi, na kterých je po zbytek roku běžný provoz. Závodu se účastní různé kategorie vozů od malých sériově vyráběných až po závodní speciály a všechny jedou ve stejnou dobu po stejné trati. Každé auto má dva řidiče, kteří se střídají, a žádný z nich nesmí jet víc než 14 z 24 hodin.

To jsou informace, které svým divákům už v roce 1971 pěkně v kostce poskytl film Le Mans, ve kterém si tehdy závodníka zahrál Steve McQueen. Současný film – Le Mans ’66 – takový souhrn neposkytuje, možná proto, že některé z podrobností (zejména ta o střídání jezdců) by trochu překážely v konstrukci jeho děje. Srovnání těchto dvou filmů natočených ve velmi různých epochách, ale pojednávajících o téměř totožné éře ostatně přináší paradoxní výsledek: fiktivní příběh natočený na počátku 70. let vyniká až dokumentární atmosférou a poměrně úspěšně simuluje reálný průběh závodu včetně nečekaných náhod, které do něj zasahují. Novinka natočená podle skutečných událostí oproti tomu sází na výraznou fabulaci a dramaticky vystavěné situace, které divákům svůj význam servírují někdy až hodně polopaticky.

V americkém originále se nový snímek jmenuje Ford v. Ferrari, což je celkem výstižný, i když ne vyčerpávající popis toho, oč ve filmu jde: na začátku 60. let se automobilka Ford vedená Henrym Fordem II. pokusila přilákat mladé zákazníky tím, že uspěje na závodních okruzích. Chtěla kvůli tomu dokonce koupit italskou značku Ferrari, jednání ovšem nakonec selhala. Následně se Ford pustil do vývoje vlastního sportovního speciálu a po počátečním tápání se dočkal zářného úspěchu: v roce 1966 Ford GT40 ovládl závodní okruhy a v Le Mans pokořil právě i dosavadního dlouholetého vládce Ferrari.



Ještě více než příběhem o soupeření značek je ovšem snímek režiséra Jamese Mangolda (který stojí například za portrétem Johnnyho Cashe Walk the Line z roku 2005 nebo za poctou slavné komiksové postavě Logan: Wolverine z roku 2017) příběhem o souboji individuality s firemní byrokracií. Konkrétně o tvrdohlavosti geniálního anglického jezdce Kena Milese (Christian Bale), kterého pro účast na závodním projektu Fordu získal jeho rozumnější kamarád, někdejší úspěšný závodník a nyní konstruktér Carroll Shelby (Matt Damon). Padouchem v tomto příběhu je manažer Leo Beebe, který nemůže Kena vystát a všemožně se jej snaží vystrnadit nebo různě ošidit. Naopak Henry Ford II. zastává roli božské moci, kterou je sice občas nutné popostrčit, ale v zásadě je možno se spolehnout na její prozřetelnost.

Nepříliš složitý děj, který dá divákovi pocit, že porozuměl technickým podrobnostem závodního speciálu, stojí zejména na výrazném výkonu Christiana Balea, jenž přesvědčivě sehrál prchlivého podivína s dobrým srdcem a výrazným britským akcentem. Matt Damon mu dobře přihrává coby jeho klidnější a rafinovanější (někdy až za hranu toho, co je čestné a sportovní) protějšek. Celé je to velmi mužský svět, do kterého vmontovat ženskou postavu není úplně snadné, přesto se to tvůrcům alespoň dílčím způsobem podařilo: Caitriona Balfeeová vytěžila z role Kenovy manželky Mollie maximum a vytvořila postavu, která očekávatelnou starostlivost doplňuje smyslem pro suchý anglický humor a zároveň temperamentem a řidičským talentem, který snad snese srovnání i s tím Kenovým.

Příznivci motoristického sportu jako takového samozřejmě také nebudou zklamáni. Rychlost na hraně snesitelnosti a rozžhavené brzdové kotouče jsou v tomto filmu samozřejmostí...