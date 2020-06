RECENZE: Šlukdorf, město trotlů. Největší slabinou Bouráka je chabě napsaný hlavní hrdina

ŠLUKDORF Třeskutá komedie Ondřeje Trojana Bourák má atraktivní herecké obsazení i lákavý plakát. Nakonec z ní ale utkví možná jen hudební variace Romana Holého na žánr rockabilly.

Legenda praví, že původně měly ve filmu znít originální americké pecky, pak se ale cosi zadrhlo a narychlo byl osloven Roman Holý, aby vytvořil nové skladby, které by zlatou éru „elvisovského“ stylu rockabilly připomínaly.

Hudebník širokého talentu, který je jinak doma v žánru funky, dodal celkem přesvědčivé kousky a jejich interpretace v podání Matěje Rupperta, Terezy Černochové, Tonyi Graves a Žofie Dařbujánové patří ke světlým bodům filmu. Těch jinak není mnoho.

Titulní hrdina s přezdívkou Bourák (Ivan Trojan) je automechanik žijící v upadajícím pohraničním městě jménem Šlukdorf. Prosperují tu jen herny a noční kluby, ale také tu intenzivně žije scéna vyznavačů amerického rokenrolu z 50. let. Bourák je do něj přímo blázen a jeho bohem je Elvis.

Peníze si Bourák obstarává prací na vrakovišti a skládáním pojízdných aut z použitelných dílů. Doma ovšem nedělá nic, a tak do domu, kde bydlí s manželkou Markétou (Kristýna Boková) a dospělou dcerou Kamilou (Veronika Marková), dramaticky zatéká; to je jeden z důvodů nadcházející rodinné krize. Druhý důvod je, že se Bourák okázale vodí po městě s vulgárně vyzývavou milenkou.

Dcera Kamila pracuje v herně, kterou vlastní mafián Ruda, řečený Bingo (Jiří Macháček). Ten se jednoho dne dozví z místních novin, že radnice s okamžitou platností zakázala herny. Jeho byznys se tím pádem vmžiku rozplyne a Ruda dluží peníze mocnějším mafiánům (a ti zase dalším).

Ruda trpí i doma, protože má hloupou manželku (Petra Nesvačilová), majitelku nehtového studia s takřka zoofilním vztahem k psu Edýnkovi. Ruda se proto intenzivně rozpomíná na svou dávnou lásku, Bourákovu manželku Markétu.

Kamila, která má v příběhu představovat mladou naději, pravidelně podléhá svodům řidiče kamionu Dejvyho (Kryštof Hádek), kterého potom, co od ní odjede, palčivě nenávidí a na jehož figuríně si cvičí bojová umění.

Doma Kamila přiměje matku, aby Bourákovi dala za vyučenou a vystěhovala ho do garáže. Uvolněného místa po Markétině boku se ovšem hodlá ujmout Ruda, který se chová čím dál podivněji. Tak je zhruba rozehrán děj filmu, který později nějak dopadne, ale moc na tom nezáleží.



Zuby možná, ale srdce?

Podle distributora je Bourák „komedie, trochu černá a trochu gangsterka“; hlavně ovšem poslepovaný celek připomíná právě takový výtvor, jaké Bourák kompletuje ze součástek z vrakoviště.

Postavy jako by utekly z pokleslého sitkomu, do něhož se občas vracejí, někdy se pokoušejí o parodii a jindy kormidlují do téměř vážných vod. Snímku chybí tempo, vtip i zřetelný jednotící styl. Proklamovaná fascinace občanů Šlukdorfu starou americkou muzikou je jako určující charakteristika chabá. Všichni jsou tu spojeni spíš tím, že se chovají jako přiboudlí trotlové – někdo od začátku (jako Ruda), někdo (jako Kamila se svým kamioňákem) se k tomu slavně dopracuje. Chvílemi film slibuje nadsázku v absurdním sklepáckém duchu, nedokáže ji ale udržet.

Největším problémem Bouráka je pak jeho hlavní hrdina, postava, které má údajně její okolí „plný zuby i srdce“, ale ve skutečnosti je nevýrazná a postrádá osobnost i příběh, který by stál – byť jako parodie – za vyprávění.

Jestli chtěli Petr Jarchovský a Ondřej Trojan vytvořit ničemu z prostředí „bílé chátry“ s vyhraněným hudebním vkusem, měli se lépe podívat na americký komediální seriál Jmenuju se Earl. Ivan Trojan svým hereckým (a tanečním) uměním bohužel chabě napsanou postavu zastydlého rockera nezachrání. A že bychom se v komediální nadsázce něco dozvěděli o skutečných problémech „Šlukdorfu“ (alespoň jako třeba v seriálu Most!), o tom nemůže být řeč.